TRYGGHET OG TRIVSEL: KrF-topp Hans Fredrik Grøvan (til venstre) mener trygghet og trivsel for elevene må trumfe læringstrykk i skolen denne høsten. Til høyre: partifelle og samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tore Kristiansen, VG

KrF-topp Grøvan: Advarer mot at elever skal ta igjen det tapte

KrF-topp og mangeårig rektor og lærer, Hans Fredrik Grøvan, advarer skoler mot å kjøre elevene for hardt: – Det vi trenger minst akkurat nå, er økt læringstrykk på skolen.

Nå nettopp

Grøvan er leder for regjeringspartiet KrFs stortingsgruppe og partiets utdanningspolitiker. Han har også vært lærer i åtte år, rektor i syv år og lærer på lærerhøgskoler i seks år.

Samme dag som skolene starter igjen etter sommerferien, sier Grøvan at han synes for mange snakker for mye om at elever må ta igjen det tapte fra corona-skolen i vår.

– Vi har bak oss en krevende vår med hjemmeskole, der sårbare elever er blitt overlatt til seg selv. Derfor er det viktig at skolene i månedene frem til jul arbeider inn trygghet og bygger fellesskap blant elever og lærere, sier Grøvan til VG.

les også Statsminister Erna Solberg: – Trygt å sende ungene på skolen

Han frykter at en overdrevet oppmerksomhet mot prøver, karakterer, kunnskap og læringsutbytte vil føre til at elever som henger etter på grunn av coronaskolen, vil sakke enda mer akterut.

Frafall

– Jeg snakker om elever i grunnskolen fortrinnsvis, men også i videregående er det definitivt et behov for å sette elevenes trygghet først, utdyper Grøvan, som viser til forskningsfunn der mange av elevene som faller fra i videregående, oppgir relasjoner til medelever og lærere som årsak til at de sluttet.

les også Den store dagen, nesten som før

– Lærere må få lov til å prioritere læringsmiljøet de neste halve året.

– Får elevene da den utviklingen i læringen som trengs?

– Jeg er mer redd for det motsatte – et for ensidig fokus på å ta igjen det tapte. Uten et trygt og godt læringsmiljø, vil ikke forutsetningen for en god læring være til stede, svarer Grøvan.

Han mener prøver, karakterer, elevvurdering og behovet for å dokumentere læringsutbytte, må settes noe på vent midt i en verdensomspennende pandemi som påvirker både barn og voksne.

les også FHI om fravær og omsorgsdager: Reglene bør gjennomgås

Han minner om at trygghet «alltid har vært en forutsetning for å lære.»

I fagfornyelsen har temaet livsmestring kommet inn i skolen, noe læreplanen sier at skal vektlegges.

– Å få dette temaet inn på læreplanen kunne ikke ha kommet på et bedre tidspunkt. Det gir lærerne god anledning til å sette fokus på blant annet relasjonsbygging og trygghet fremfor å ta igjen den tapte undervisningen fra i vår, sier Hans Fredrik Grøvan.

Elevleder uenig

Leder Kristin Schultz i Elevorganisasjonen, representerer lærlinger og elever i både videregående og ungdomsskolen. Hun deler ikke Grøvans syn på at elevene ikke trenger økt læringstrykk i høst.

LEDER ELEVORGANISASJONEN: Kristin Schultz. Foto: Privat

– Jeg er veldig uenig i at skolen på en måte skal se gjennom fingrene på elevenes læringsutvikling. Læring og faglig innhold i skolen har elever faktisk rett på, sier Schultz til VG.

les også Faktisk.no: Dette vet vi om skolebarn og coronasmitte

Hun er mer enig med KrF-talsmannen hva gjelder hans syn på vurdering av elevene.

– Vurderingssituasjonen er ikke ensbetydende med prestasjoner og leveringer som kan måles. En vurdering kan også skje ut fra en dialog i klassen. Denne høsten bør skolen vurdere nærmere hvordan de skal gjennomføre vurderingssituasjoner av elevene. Dette kan gjerne skje ut fra hvilken læring elevene opplever at de trenger, sier elevlederen.

– Legges det for mye vekt på å «ta igjen det tapte» fra coronaskole-perioden i vår?

– Det er viktig å ta igjen det tapte, men ikke med kapittelprøver som ikke ble gjennomført i vår, svarer Kristin Schultz.

UENIG MED GRØVAN: Mathilde Tybring-Gjedde (H). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Høyres Mathilde Tybring-Gjedde mener Grøvan fra regjeringskollega KrF bommer med sin advarsel.

– Det er ingen motsetning mellom læring og trivsel, snarere tvert imot. Å henge etter i lesing og regning, og bli møtt med lave forventninger i skolen, er å gjøre elever som trenger det mest – en bjørnetjeneste. Særlig etter mange måneder uten aktiv skole, sier Tybring-Gjedde til VG. Hun sitter sammen med Grøvan i Stortingets utdanningskomité.

– Læring er avhengig av et godt læringsmiljø. Det er kun politikere som lager kunstige motsetninger mellom de to, melder Tybring-Gjedde med klar adresse til sin kollega fra KrF.

Publisert: 19.08.20 kl. 14:50

Les også

Fra andre aviser