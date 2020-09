KOM UT AV KONTROLL: I denne grotten på St. Hanshaugen festet opptil 200 personer natt til søndag. Flere av festdeltakerne ble sendt bevisstløse til sykehuset etter kullosforgiftning. Foto: Privat

Festdeltager etter grottefesten: – Angrer

En kvinne i 20-årene beskriver grottefesten som en av de morsomste kveldene i 2020, men angrer på at hun dro etter å ha innsett konsekvensene.

Så langt er to personer siktet etter festen i det forlatte tilfluktsrommet på St. Hanshaugen natt til søndag, som endte med at 27 personer ble innlagt på Oslo universitetssykehus på grunn av kullosforgiftning. Fortsatt er ikke alle skrevet ut.

Tirsdag har kriminalteknikere fra politiet tatt seg inn i bunkeren for å gjøre undersøkelser. Den var mye større enn de var forberedt på.







En festdeltager i 20-årene forteller til VG at hun ble invitert til festen gjennom en person som går på samme skole. Hun og vennegjengen hadde egentlig bestemt seg for ikke å dra på grunn av smittefare, men ble overtalt da de var på vorspiel i området.

Hun sier de var overbevist om at arrangørene hadde leid et lokale og at det ikke var mange som kom til å dukke opp.

– Man tenker jo ikke at noen har brutt seg inn i en grotte, sier hun.

– Man er jo desperat etter å leve livet

Kvinnen forteller at det var god stemning nede i bunkeren og at alle danset. Hun opplevde også at det var god plass og frisk luft, fordi det var kjølig.

– Man er jo desperat etter å leve livet. Så det er fristende, selv om det er egoistisk. Helt ærlig hadde jeg en av de morsomste dagene i 2020, men når man tenker på konsekvensene angrer man jo, sier hun.

Festdeltageren forteller at hun forlot lokalet rundt 03.30. Nede i grotten var stemningen rolig, men på utsiden sto det ambulanser og politibiler mens flere personer lå strødd på bakken.

– Jeg tenkte først at de var for fulle, for vi visste jo ikke da at det var forgiftning i luften, sier hun.

Hjalp til med å bære bevisstløse personer

Kvinnen sier at hun og flere andre hjalp politiet med å bære bevisstløse personer på bårer. Hun skal ha bedt en av dem om å klype henne i armen hvis han kunne høre henne.

– Men det var ingen reaksjon. Da forsto jeg at noe var alvorlig galt.

ÅSTED: Kriminalteknikere tok seg tirsdag inn i grotten for å gjøre undersøkelser. Foto: TORE KRISTIANSEN

Da faren hennes dagen etter fikk høre at hun hadde vært på festen, ble han oppgitt over at hun ikke hadde tenkt over konsekvensene av å ha et dieselaggregat stående i et lukket rom.

– Men det er ikke sånn at man går inn på en fest og tenker på hvor musikken kommer fra, sier hun.

– Trodde de hadde leid et utested

En annen festdeltager (24) forteller at han ble invitert mens han lørdag kveld var på en annen fest. Han sier han på forhånd var klar over at det var et raveparty.

– Men ikke at det var i en hule og at det var så trangt. Vi trodde de hadde leid et utested, sier 24-åringen, som i ettertid angrer på at han dro.

Han forteller videre at det ikke kostet penger å komme inn, men at arrangørene var opptatt av at ingen skulle lyse ved inngangen og dermed avsløre dem.

Nede i grotten var det ifølge festdeltageren «vill stemning».

– Men det var litt skummelt fordi det var så trangt. Veggene går innover dess lenger opp man kommer, så jeg var redd for å slå hodet i fjellveggen, sier han.

– Hadde ikke noe annet å gå til

– Tenkte du på smittevern?

– Man tar veldig fort lett på det og tenker at coronaen har roet seg. Så har de jo stengt alle utestedene, så vi hadde ikke noe annet å gå til. De burde absolutt åpne opp igjen, sier han.

Mannen sier at arrangørene sa tydelig ifra da folk beveget seg inn på rommet der aggregatene sto. Han synes imidlertid det høres rart ut at døren skal ha vært stengt, slik en av arrangørene har hevdet overfor VG.

– Den var ikke lukket da jeg var der. Jeg så strømkablene til anlegget lå i dørgangen, og ser ikke noen måte man kunne ha lukket døren med dem i klem. Jeg tenkte ikke så mye på det der og da, annet en at det var litt «ghetto», men ikke at det kunne være umiddelbar kvelningsfare.

