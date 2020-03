SMITTET: Assisterende helsedirektør Geir Stene-Larsen har hatt det han beskriver som en forkjølelse og ble unntatt fra karantenereglene som gjelder for nordmenn som har vært på reise. Nå forsøker han å jobbe hjemmefra. Foto: Frode Hansen, VG

Coronasmittet helsetopp: – Veldig leit og beklagelig

Assisterende helsedirektør Geir Stene-Larsen er coronasmittet. Han ble unntatt fra karantenereglene etter en Spania-tur – når han også var forkjølet. Store deler av toppledelsen i Helse-Norge er dermed i karantene.

– Dette er naturligvis veldig leit og beklagelig, sier Stene-Larsen til VG lørdag kveld. Han er assisterende helsedirektør.

Han fikk påvist coronasmitte fredag etter å ha blitt testet tidligere på dagen.

Det har ført til at store deler av toppledelsen i Helse-Norge nå er i karantene, blant dem FHI-direktør Camilla Stoltenberg og helsedirektør Bjørn Guldvåg i Helsedirektoratet.

Ble syk rett før han reiste til Spania

Tirsdag denne uken kom Stene-Larsen hjem fra en privat Spania-tur som han reiste på 29. februar. På vei ned følte han at han begynte å bli forkjølet.

– Jeg tror nok jeg hadde med meg dette hjemmefra. Jeg ble syk med en gang jeg kom ned til Spania, var forkjølet noen dager og ble gradvis bedre. Da jeg kom igjen var jeg ganske bra, forklarer han.

Men han tenkte bare at det var en forkjølelse.

Jobbet som vanlig

På tidspunktet Stene-Larsen reiste, trodde man ennå ikke at smitten spredte seg ute i befolkningen, hverken i Norge eller Spania. Det var heller ingen reiserestriksjoner til Spania, og ingen karantenepåbud når man kom hjem igjen.

– Da jeg kom hjem fra Spania, kvalifiserte jeg ikke til å bli testet. Jeg fortalte da at jeg var forkjølet, men var godt på bedringens vei. Det var bare restplager, sier han.

Stene-Larsen jobbet dermed som vanlig fra tirsdag – i et Norge som straks ble satt i unntakstilstand.

Blant dem han hadde møter med i løpet av dagene før testresultatet, var ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet og ledelsen i Helsedirektoratet.

Det ble gått åpent ut i organisasjonen da han ble bekreftet smittet, forklarer Stene-Larsen, slik at alle som visste at de hadde vært i kontakt med ham, var kjent med det. Aftenposten skriver at de har satt en av sine journalister i karantene etter at Stene-Larsen også var på en pressekonferanse denne uken.

Ble unntatt fra karantenekrav

På torsdag ble det innført karantenekrav for alle nordmenn som har vært på reise utenfor Norden – med tilbakevirkende kraft.

– Hvorfor gjaldt ikke dette for deg?

– Det ble et tema, men det ble gjort unntak for meg, fordi det er en unntaksbestemmelse der virksomhetslederen, altså helsedirektøren, har mulighet til å unnta nøkkelpersonell, sier Stene-Larsen.

Det ble så besluttet at han skulle ta en test for å kunne «gi mer informasjon».

– Det var veldig overraskende at denne var positiv, sier han.

– Er man syk og har symptomer, skal man være veldig forsiktig?

– Symptomene jeg hadde var ikke veldig typiske. De symptomene jeg hadde, var typiske for en vanlig forkjølelse. I tillegg trodde vi ikke at smitten var ute i befolkningen ennå, men at det kun var spredte tilfeller. Hadde jeg visst at jeg hadde vært et sted der noen kunne være smittet, hadde det vært annerledes.

Han sier det er lett å være etterpåklok i denne situasjonen.

– Når utfallet ble som det ble, og veldig mange må i karantene, skulle jeg selvsagt gjort mange ting annerledes. Men da det sto på, var det ikke så lett å gjøre noe annerledes, sier han.

Guldvåg til Aftenposten: Beklagelig

Aftenposten har snakket med helsedirektør Bjørn Guldvåg. Han forteller at unntaket fra karantenereglene også ble gjort for Johan Torgersen, som også ble ansett som en nøkkelperson. Guldvåg diskuterte avgjørelsen med sine ledere og Helse- og omsorgsdepartementet. Han sier at resultatet er beklagelig, men det hadde vært «en katastrofe om Helsedirektoratet ikke kunne klare å levere på oppfølgingen til samfunnet etter torsdag».

HELSEDIREKTØR: Helsedirektør Bjørn Guldvåg sitter selv nå i karantene etter at Stene-Larsen ble bekreftet smittet. Guldvåg har testet negativt for viruset. Foto: Frode Hansen

På spørsmål fra avisen om hvordan vanlige folk skal respektere karantenereglene på tross av at ansatte både på landets største sykehus og i helseledelsen går på jobb med smitte, sier Guldvåg:

– Dette viser hvor alvorlig dette med karantene er. Det har vært riktig å innføre en karantene med tilbakevirkende kraft. Jeg beklager det som har skjedd, men det var et unntak jeg måtte ta stilling til der og da.

Jobber hjemmefra

Stene-Larsen er nå i sitt eget hjem, og skal bli kvitt det han beskriver som restplagene. Han beskriver det hele som en forkjølelse og at han har hatt det «forholdsvis lett», men at det fortsatt er sjanser for at det kan bli en forverring.

Når han er helt frisk, må han være syv dager hjemme, før han kan gå tilbake på jobb.

– Landet er i en veldig krevende situasjon og jeg gjør nå det jeg kan hjemmefra, sier han.

