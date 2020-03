ULLEVÅL: På Oslo universitetssykehus forbereder man seg til å ta i mot coronasyke til behandling. Foto: Frode Hansen

Helseledere til VG: Bekymret for personellmangel på sykehusene

Økende karantener for egne ansatte, færre utenlandske vikarer og stor belastning på helsepersonell bekymrer helseledere som ruster sykehusene for coronasyke pasienter.

- Tilgang på personell vil bli helt avgjørende for oss framover, sier administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus, Bjørn Atle Bjørnbeth til VG.

De siste ukene har han og resten av sykehuset gått fra vanlige dager til full beredskap for å ta i mot akutt syke pasienter som er smittet av coronaviruset. I går ble det kjent at viruset har tatt over tusen liv i Italia.

Flere norske sykehus lener seg på danske og svenske sykepleier-vikarer i den daglige driften. De siste dagene har begge landene opplevd en kraftig økning i antallet smittede og i likhet med i Norge gjør helseinstitusjonene seg klare for å ta i mot pasienter.

Flere selskaper i bemanningsbransjen forteller VG at nordiske helsearbeidere er mindre villige til å jobbe i Norge framover.

- Det vil jo føre til at vi må bruke vårt personell hardere, det er

det ikke noen tvil om, sier Bjørnbeth.

– Er man bekymret for å gå tom for personell?

– I den situasjonen her, så er man jo bekymret for det. Vi må gjøre det vi kan for å løse det internt, sier Bjørnbeth, og understreker at sykehuset kan beordre personell til andre oppgaver.

Det vil definitivt være nødvendig for oss framover, hvis dette går som vi har grunn til å frykte, at vi må bruke personell på andre områder enn der de normalt har sitt arbeid.

– Vi vil jo ha aktivitet som blir redusert, og da er det aktuelt å flytte personell derfra.

- Hva er den største utfordringen i tiden som kommer?

- Disponering av personell og hvordan vi skal gjøre dette på en klok måte og for å kunne stå lengst mulig i dette. Det vil være viktigst.

113 nedringt

– Hvordan kan omverden bidra?

– I den grad det finnes personell som har spesialkompetanse, og som per i dag ikke er i arbeid, så er det etterspurt vare.

– Det andre gjelder bruk av våre tjenester som ikke er streng nødvendig. For eksempel bruk av nødnummeret 113. Det har vært en stor utfordring for oss at folk som ikke kommer fram på opplysningstelefonen for covid-19-viruset og derfor ringer 113. Det har i perioder ført til enorm pågang på AMK-sentralen vår.

Bransjen: – Stor utfordring

I bemanningsbransjen er det mye usikkerhet.

– Vi opplever en stor utfordring med å flytte helsepersonell i Norden nå. Det er mye usikkerhet og kjørereglene forandrer seg fra time til time, sier nasjonal direktør for helse Lars E. Jacobsen i Randstad Care.

Selskapet hadde en omsetning på 250 millioner kroner i Norge og er landet største selskap innenfor helsebemanning.

– Når noe som dette skjer, så stiller man gjerne opp der man hører til lokalt. Det vil for eksempel være de som står i en 60 prosent stilling i utlandet og vanligvis jobber 40 prosent i Norge.

– Mange av våre medarbeidere er ikke knyttet til et bestemt sykehus i Norden og disse opplever vi at stiller opp for oss der det er behov. Men reiserestriksjoner gjør jo at kabalen blir vanskeligere. Når ting roer seg og færre er i karantener vet vi mer om hvordan tilgjengeligheten vil være fremover.

Også i Adecco merker de en effekt fra coronaviruset:

– Vi har stort sett den samme store basen med norske, svenske og danske helsepersonell. Men vi har fått tilbakemelding fra sykepleiere om at de er mer skeptiske til å jobbe i Norge nå, ettersom behovet eskalerer i sine hjemland. Det vil bli en utfordring fremover, skriver Konserndirektør for kommersielle aktiviteter Bjørn Wiik til VG.

Ruster seg i Nord-Norge

Også i Tromsø kan helsearbeidere bli en knapp ressurs fremover.

– Som ved mange andre sykehus, er det personellressurser som vil bli den største utfordringen hvis vi får mange innlagte pasienter med coronasmitte, sier leder ved intensivmedisinsk avdeling Birgith Jørgensen Nerskogen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge til VG.

– I UNN har vi en pandemiplan hvor vi eskalerer ressursene når det oppstår en situasjon som den vi kan stå overfor med mange innlagt med koronasmitte. Det planlegger vi for, og det innebærer at vi i en pandemisituasjon vil ha større kapasitet til å behandle bl.a. intensivpasienter enn vi har i en normal driftssituasjon.

Rogaland: 137 i karantene

Fylkesleder i Sykepleierforbundet Rogaland, Nina Horpestad opplyser til VG at 137 helsearbeidere ved Stavanger universitetssykehus i karantene.

– Jeg frykter at flere helsepersonell kan havne i karantene og at det vil svekke bemanningen etter hvert. Det er karantenen jeg er mest redd for fremover, sier Horpestad til VG.

– Det viktigste fremover blir å sikre kvalifisert p ersonell til de sykeste av de sykeste, og da er det intensivsykepleiere man behøver.

– Vi vet også at en del kommuner sliter med å sikre seg sykepleiere allerede under normale forhold. Vi har generelt en mangel på intensivsykepleiere i Rogaland og mange svensker og dansker som er inne og bidrar til vanlig som vikarer. Vi vil nok ikke se så mange av dem fremover, sier Horpestad.

