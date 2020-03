OPPGITT: Fanny Bronken er administrator i Facebook-gruppen «Steng alle skoler og barnehager nå, før det er for sent». Hun opplever at flere foreldre lurer på hvorfor landet skoler ikke holder stengt. Foto: Privat

Holder barna hjemme fra skolen: – Har et kollektivt ansvar for å begrense spredningen

Fra og med torsdag holder Fanny Bronken (50) barna hjemme fra skolen på grunn av coronautbruddet i Norge. Hun mener alle foreldre bør gjøre det samme.

– Jeg mener at så alvorlig som situasjonen har blitt nå, så har vi et kollektivt ansvar for å begrense spredningen i hele landet, sier hun til VG.

Onsdag la Bronken ut et innlegg i Facebook-gruppen «Steng alle skoler og barnehager nå, før det er for sent», hvor hun forteller at hun og faren til hennes to barn på 2. og 6. trinn har blitt enige om å holde dem hjemme fra undervisningen ved Uranienborg skole fra og med torsdag.

– Jeg oppfordrer alle andre foreldre til å gjøre det samme som oss. Sammen kan vi legge et press på regjeringen, som etter min mening er altfor tafatte i denne situasjonen, skriver hun i innlegget på Facebook.

Onsdag kveld ble det klart at Danmark stenger alle sine skoler, og MDG og SV har gått ut og bedt Norge gjøre det samme.

Foreløpig er det ingen nasjonale anbefalinger om å holde norske skoler stengt, men VG får onsdag kveld opplyst av Helsedirektoratet at det vil bli gjort en ny vurdering torsdag.

– Jeg forventer at man stenger hele skolen, på samme måte som man har gjort i Danmark. Jeg tenker også at det er et spørsmål om tid før det faktisk skjer, sier Bronken, som til daglig er Media Director i mediebyrået Hearts & Science.

Hun er en av administratorene i Facebook-gruppen som oppfordrer myndighetene til å stenge landets barnehager og skoler. Torsdag morgen hadde de fått over 9500 medlemmer siden onsdag.

En digital underskriftskampanje med samme budskap har torsdag morgen fått i underkant av 20.000 underskrifter.

Heller ikke i Oslo kommune, hvor Bronken bor, er det besluttet å stenge skolene. Byråd for oppvekst Inga Marte Thorkildsen (SV) opplyste onsdag at kommunen ikke anbefaler stenging av barnehager eller skoler – eller avlysing av undervisning.

– Helsemyndighetene vurderer at det foreløpig ikke er grunnlag for å holde ellers friske barn borte fra skole og barnehage, og at konsekvensene av å gjøre det, vil være for store, sa byråden under en pressekonferanse.

– Et paradoks

Fanny Bronken mener det er et paradoks at barn skal sendes på skolen når flere av de store selskapene i landet holder sine ansatte hjemme fra jobb.

– Barn klarer i mindre grad enn voksne å forholde seg til nye retningslinjer når det gjelder smitteføring. Det er helt utopisk å tro at man skal kunne klare å få en hel barneskole til å for eksempel hoste i albuen og å holde god avstand mellom seg.

Beslutningen om å holde barna hjemme handler for Bronken mer om å bidra til å begrense smittespredningen i samfunnet enn om frykt for at hennes egne barn skal bli syke.

– Det hjelper ikke at barn har langt mindre risiko for å bli syke, de kan likevel være smittebærere, sier hun.

Hun forteller at hun har fått massiv respons etter at hun valgte å fortelle at hun vil holde barna hjemme.

– Mange har vært usikre på om det er lov å holde barna hjemme, men dette er en ekstrem situasjon, og jeg mener det ikke er relevant hvorvidt vi har «lov» eller ikke, sier hun og legger til:

– Det er viktigere å hindre at viruset spres enn å følge reglene.

