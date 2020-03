DRAMATISK VELKOMST: – Det kom en lege ombord og ba oss bli sittende. Det så ganske dramatisk ut. Så fikk vi utdelt munnbind, forteller en av passasjerene på flyet fra Bergamo ikveld. Foto: HELGE MIKALSEN

Her går smittelegen ombord på Italia-flyet

TORP (VG) Da flyet fra Bergamo landet på Torp ikveld, var det innført strenge smitteverntiltak. Ingen fikk forlate flyet før helsepersonell hadde sjekket dem.

Nå nettopp

Det var en dyster stemning på Torp flyplass da Ryanairs fly fra Bergamo i Lombardia-regionen landet i 1930-tiden ikveld. Etter at fly de siste dagene fikk lande uten at smitteverntiltak var innført, var saken i kveld en helt annen.

Flyet landet en drøy time etter helsedirektør Bjørn Gudldvog opplyste på en pressekonferanse at de ikke lenger ønsker innreise fra områder med høy smitterisiko. Lombardia har i lenger tid vært definert som et område med vedvarende smitte av Folkehelseinstituttet (FHI).







Helsepersonell gikk først inn på flyet, iført fullt smittevernutstyr.

Da passasjerene fikk forlate flyet, hadde flere munnbind. Alle måtte hente sin egen bagasje og bære den inn på et rom i ankomsthallen, hvor alle ble sjekket for symptomer.

BESKYTTELSE: Helsepersonellet som møtte Ryanair-flyet tok temperaturen på de ankomne, og intervjuet dem om mulige symptomer. Foto: HELGE MIKALSEN

Bakkemannskapet hadde på munnbind, og passasjerene fikk hjelp med bagasjen av helsepersonell i hvite beskyttelsesdrakter.

– Det kom en lege ombord og ba oss bli sittende. Det så ganske dramatisk ut. Så fikk vi utdelt munnbind og ledet inn i en sone hvor vi ble tatt temperaturen og intervjuet. De ville vite hvor vi hadde vært og om vi hadde symptomer, sier Knut Andersen (66).

Sammen med kona Beda Andersen har han vært i Piemonte. Nå venter 14 dager i hjemmekarantene.

I KARANTENE: - Vi tar våre fjorten dager, sier ekteparet Beda og Knut Andersen. Foto: Frode Hansen

– Jeg synes det var greit å bli tatt imot slik. Vi følte oss godt ivaretatt og at det blir tatt på alvor. Det gjør vi også, så vi tar våre 14 dager, sier han.

Etter 25 minutter på bakken var flyet igjen klart til avgang. Andersen kunne ikke renholdspersonell da han gikk ut av flyet, men forteller at innsiden av flyet virket ren.

Blant dem som skulle tilbake til Italia var Federico di Dio (22) og kameraten Edoardo Baracca (30). De har vært på to ukers fotosafari fra Bodø til Nordkapp.

ALT FORANDRET SEG: Edoardo Baracca (t.v.) og Federico di Dio gledet seg til å komme tilbake til Milano. Foto: Frode Hansen

– Jeg er redd for de hjemme. For foreldrene mine og besteforeldrene, sier di Dio til VG.

Det er to uker siden han reiste til Norge.

– Da jeg kom hit, var situasjonen i Italia en helt annen. Så forandret alt seg veldig raskt.

Når han kommer hjem, har han fått beskjed fra myndighetene om å holde seg hjemme.

– Vi må bare vente. Mat må vi kjøpe på nettet. Og penger... Jeg vet ikke. Jeg tror det blir en hard tid. Situasjonen er alvorlig. Økonomien blir vond.

KOMUNELEGE: Ole Henrik Haugestad Foto: Frode Hansen

Han jobber som fotograf for reklamebyråer, og er avhengig av en jevn strøm av oppdrag fra disse. I løpet av ukene han har vært i Norge har det tørket inn.

– Mange av mine klienter kan ikke jobbe selv nå. Da blir det mindre penger for meg. Det blir et helt nytt liv for mange av oss.

Etter lang ventetid på at flyet skulle tømmes for ankomne, gikk de to kameratene ombord, før flyet returnerte til Bergamo og et Italia som i praksis nesten er stengt.

– Jeg tror myndighetene gjør det riktige. Man må være veldig hard nå, for en middelvei er ikke godt nok i en situasjon som denne, sier han.

Publisert: 11.03.20 kl. 20:19

Mer om Coronaviruset

Fra andre aviser