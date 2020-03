Folkehelseinstituttet ber barn være mest mulig hjemme

Foreldre har vært usikre på om barna kan møtes når de ikke er på skolen. FHI anbefaler at man ikke samler barn til leketreff.

Foreldre har spørsmål om hvordan de skal håndtere situasjonen hjemme nå som skolene og diverse fritidstilbud er stengt.

Ifølge SSB er det 630.000 barn i grunnskolen, 280.000 i barnehager og 190.000 i videregående skole.

– Alle barn som nå er hjemme, men også de som tilbringer noe tid i barnehage, skole og så videre, bes om å være mest mulig hjemme, sier direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg.

Hun sier videre at barn kan omgås søsken som vanlig, og at dette også gjelder barn fra skilte familier som har flere hjem.

– Hovedmålet er å redusere antall kontakter med andre mennesker til et så lavt nivå som mulig. Vi anbefaler å ikke samle flere til leketreff eller fellesaktiviteter, sier Stoltenberg.

– Man bør ikke ta sjanser

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), sier til VG at hun mener det er viktig at myndighetene legger ut forståelige og lett tilgjengelige råd om barn og lek.

Hun har selv barn og sitter hjemme i karantene.

Jeg har hatt en klump i magen siden vi besluttet å stenge alle skoler og barnehager. Det var nødvendig, men vi vet også at barna kan oppleve dette som ekstra belastende, siden alt av fritidstilbud også er stengt. Jeg har selv barn hjemme nå og mange stiller de samme spørsmålene, sier Thorkildsen.

FORELDRE MÅ TA ANSVAR: Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, mener foreldrene må følge med på barna, hvem de leker med og passe på hygiene. Foto: Frode Hansen

Hun understreker at rådene kan endres fortløpende, men at det nå er viktig å unngå at mange barn er sammen samtidig, og at man må passe på hygiene.

– Man bør ikke ta sjanser i en tid som denne. Foreldre bør være ekstra påpasselige nå. De bør passe på at barna ikke er for tett på hverandre og de bør bruke vanter eller hansker når de leker ute, fortsetter hun.

Hun mener foreldre bør ha oversikt over hvilke barn de er sammen med og hvor mange. Da vil man kunne spore smitten om noen blir syke.

– Er opptatt av håndvask

Kirsten Soggiu har en sønn i femteklasse som går på en skole i Nydalen. Hun forteller at de forsøker å ta situasjonen med ro, men at det er vanskelig å aktivisere barna når skoler, fritidstilbud, biblioteker og annet holder stengt.

Soggiu er spesielt opptatt av barn som sitter hjemme alene når foreldrene er på jobb.

– Vi prøver å leve som vanlig, men vi er opptatt av håndvask og følge tiltakene.

Hun er også med på å drive en fritidsklubb som holder på Fernanda Nissen skole i Oslo.

– Der tar vi mot opptil 80 barn en gang i måneden. Det er et godt tiltak, men alt slikt må settes på vent.

Publisert: 13.03.20 kl. 15:48

