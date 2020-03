Regjeringens budskap til barn: – Det skal gå bra

Statsminister Erna Solberg holder mandag formiddag en tale for barn. Hun sier det er lov å være redd, men understreker at barn stort sett bare blir litt syke.

Oppdatert nå nettopp

– På grunn av coronaviruset er det blitt en veldig annerledes hverdag både for voksne og for barn. Alle som kan holde seg hjemme, bør gjøre det hele tiden, begynner statsministeren talen med.

– Jeg vet at mange barn synes det er skummel. Det er lov å bli litt redd når det skjer så mange store ting på én gang. Det er lov å bli litt redd for å bli smittet av coronaviruset, men for de aller, aller fleste av oss er coronaviruset ufarlig. Barn som får coronaviruset blir vanligvis bare bittegrann syke som en helt vanlig forkjølelse, understreker Solberg og legger til:

– Og mange blir ikke smittet i det hele tatt.

les også 120 TV-tips i coronakrisen

Statsministeren forklarer at selv om hele skolen skulle bli smittet, ville det gått bra med nesten alle sammen.

– Voksne med friske kropper, blir ikke veldig syke. Men coronaviruset er farlig for folk som har alvorlig sykdom, de som er syke av en annen grunn fra før. Også kan det være farlig for dem som er gamle. Det er derfor vi må gjøre alt vi kan for å passe på at ikke de blir smittet, sier hun.

Flinke leger og sykepleiere

Solberg roser dem som jobber med de som blir syke.

– Vi har kjempeflinke sykepleiere og leger som passer på oss og som hjelper. Men det er best at flest mulig ikke blir smittet i det hele tatt, og det er derfor det er så mye som er stengt og avlyst. For om vi ikke møter hverandre, kommer vi heller ikke til å smitte hverandre, sier hun.

Erna sier også at hun forstår at det er dumt å måtte avlyse bursdager og ikke få leke med alle vennene sine.

– Men ved å være hjemme fra skolen og fritidsaktivitetene, så hjelper du til med at folk som ikke skal bli smittet, blir smittet eller syke, understreker hun.

MINISTER: Guri Melby er nettopp blitt kunnskapsminister. Bildet med barnet hennes er tatt i 2018. Foto: Trond Solberg/VG

Også kunnskapsminister Guri Melby som er sjef for skolene ville snakke til barna på pressekonferansen:

– Takk for at dere holder dere hjemme! Dere er veldig flinke. Jeg vet det kan være kjedelig å holde seg borte fra skoler, barnehage, venner og trening. Men nå som coronaviruset er kommet til Norge, må vi ta vare på hverandre ved å ikke ta på hverandre. Jeg har selv tre unger hjemme, og jeg vet at de kjeder seg allerede, forteller skoleministeren.

Hun er også opptatt av at barn ikke kan samles i grupper.

– Det er mange som lurer på hvor lenge skolene skal være stengt. Det vet vi ikke sikkert ennå. Foreløpig har vi stengt alt i to uker, men det kan bli lenger. Men: Det vil åpne igjen, sier Melby.

– Det skal gå bra

Barneminister Kjell Ingolf Ropstad mener det er viktig å tenke på at det ikke er så lurt å besøke besteforeldre akkurat nå, men at man gjerne kan ringe dem.

– Vi er inne i en annerledes tid, men det skal gå bra - og det er viktig å huske på! Om det er noe du lurer på akkurat nå, så snakk med en voksen du er trygg på om det.

Han sier barn kan være ute og leke med én eller to om de føler at de må, men at de må holde avstand til hverandre.

– Vær kreativ

– Du kan lese bøker, du kan ringe venner, eller kanskje spille spill over Facetime. Når du ikke kan samle vennene dine til bursdag, hva med å feire bursdagen din på Minecraft? Det er tid for å være kreativ, sier han.

Barneministeren sa også at regjeringen bruker masse penger for å sikre at foreldre har jobber å gå til når krisen er over. Han sa også at barn må si i fra om de ikke er trygge:

– De aller fleste har det bra hjemme, men så vet vi at det er noen som ikke har det fint eller som rett og slett er redde. Om du opplever noe du synes er vanskelig, så ta kontakt med voksne du er trygg på, eller ring de ulike alarmtelefonene vi har.

Ministrene svarte også på flere spørmål fra barn:

Saken oppdateres.

Publisert: 16.03.20 kl. 10:36 Oppdatert: 16.03.20 kl. 11:23

Mer om Coronaviruset Barn

Fra andre aviser