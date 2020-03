Ernas budskap til barn: – Mange blir ikke smittet i det hele tatt

Statsminister Erna Solberg holder mandag formiddag en tale for barn. Hun sa det er liv å være redd, men understreket at barn stort sett bare blir litt syke.

– På grunn av coronaviruset er det blitt en veldig annerledes hverdag både for voksne og for barn. Alle som kan holde seg hjemme, bør gjøre det hele tiden, begynner statsministeren talen med.

– Jeg vet at mange barn synes det er skummel. Det er lov å bli litt redd når det skjer så mange store ting på én gang. Det er lov å bli litt redd for å bli smittet av coronaviruset, men for de aller, aller fleste av oss er coronaviruset ufarlig. Barn som får coronaviruset blir vanligvis bare bittegrann syke som en helt vanlig forkjølelse, understreker Solberg og legger til:

– Og mange blir ikke smittet i det hele tatt.

