HELLERUDSLETTA: Generalsekretær Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag, her fra Norsk hyttesenter. Foto: Leif-Magne Flemmen

Norsk Hyttelag ut mot ny lov: Krever endring til påske

Norsk Hyttelag mener hytteforbudet rammer urettferdig. La hyttekommunene bestemme selv, er beskjeden fra interesseorganisasjonen.

For mindre enn 10 minutter siden

Torsdag kunngjorde helseminister Bent Høie at regjeringen kommer til å forby hytteopphold utenfor hjemkommunen. Det skjer etter en anbefaling fra syv av ti fylkesmenn.

Generalsekretær Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag, som representerer 600.000 hytteeiere, sier han forstår at det er nødvendig med en inngripende forskrift.

Slik er det nye hytteforbudet «Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates. Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.» Vis mer

Han mener likevel den rammer urettferdig.

– For eksempel hytteeiere som ikke får komme til Bergen. Jeg tror helsevesenet klarer å håndtere dem. Et annet eksempel; hvis du blir syk på hytta i Kragerø, blir du sendt til sykehus i Skien. Men folk derfra kan ikke dra på hytta i Kragerø.

– Er det ikke for krevende å ta høyde for alt dette i en forskrift?

– Jo, absolutt, det er derfor vi nå er tydelige på at alle hytteeiere må respektere den. Problemet i dag er at de hytteeierne som kanskje kunne ha vært på fjellet, blir hjemme. Det betyr at de som ignorerer forskriften er på fjellet; en belønning av dem som ikke tar del i dugnaden, sier Bringsvor og tilføyer:

– Det må være mye bedre å ha en forskrift som treffer der den skal treffe.

Forskriften gjelder foreløpig frem til 3. april, men departementet har fått myndighet til å forlenge den.

Hytter ved Norefjell Skisenter i Krødsherad kommune i landskapet Buskerud i Viken. Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

Generalsekretæren mener det må skilles mellom små, sårbare hyttekommuner og bykommuner med stor helårsbefolkning og eget sykehus.

Han sier også at det kommunale helsevesenet må være tilpasset antall hytter, og mener det var noe kommunen påtok seg da de tegnet hyttene inn i sine reguleringsplaner.

– Risikoen ved å reise på hytta i påsken vil være lavere for flere av oss enn den var for bare en eller to uker siden. Svært mange av landets hyttekommuner vil være i god stand til å ta mot friske hyttegjester som kommer rett fra karantene, sier Bringsvor, som selv håper å kunne reise på hytta i Hallingdal.

HALLINGDAL: Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag, her fra hytta i 2015. Foto: Privat

– Liv og helse kommer først

Han mener dette kan løses ved at kommunene selv kan velge å oppheve forskriften for hele eller deler av sin kommune, og viser til at enkelte fylkesmenn mener hytteforbudet var unødvendig.

– Bekymringene er jo at hyttefolket skal bli syke og overbelaste helsevesenet i allerede sårbare kommuner?

– Det er det aller viktigste vi tenker på. Det skal vi absolutt ikke gjøre. Vi ønsker å endre forskriften, men hvis de finner ut at de ikke har kapasitet, blir jeg hjemme og venter med å dra på hytta til 2021. Liv og helse kommer først, sier Bringsvor.

– Det er jo ikke så lett å på forhånd vite hvor mange som kommer til å brekke noe i slalåmbakken eller bli syke i påsken?

– Det er ikke så vanskelig å anslå, vi har hatt påske i Norge i hundrevis av år.

– Men ikke samtidig som en pandemi. Skal man ta risikoen?

– De vet ganske nøyaktig hvor mange som vil trenge helsehjelp. Særlig kommuner med alpinanlegg har ganske god statistikk på hvor mange som skader seg i bakken. Da kan man for eksempel si at barnefamiliene med feber kan vi håndtere, men ikke alpinskader.

– Vi vet ikke hvordan omfanget av pandemien vil være i påsken, og hyttefolk kan bringe med seg smitte. Hvorfor kan man ikke bare vente til neste påske?

– Hvis det er nødvendig, så er det nødvendig. Men akkurat nå sitter det faktisk 10.000 hytteeiere på hyttene sine. Ikke de som har lavest smitterisiko, men de som har valgt å sette seg selv foran fellesskapet. Mens friske folk med lav risiko sitter hjemme. Det er det som blir feil.

Publisert: 20.03.20 kl. 09:12

