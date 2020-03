DREPT: Veronika Kocabkova (27) ble knivstukket mens hun var på jobb på Tiffani Café på Frogner i Oslo i juli 2018. Foto: PRIVAT

Tiffani-drapet: Dømt til 16 års fengsel

Ekskjæresten (52) er dømt til 16 års fengsel for drapet på Veronika Kocabkova.

Oppdatert nå nettopp

Den 27 år gamle tsjekkiske kvinnen ble drept med flere knivstikk inne på Tiffani Café på Frogner sommeren 2018. Hun hadde nettopp blitt ansatt på puben og var på opplæring da hun ble angrepet.

Den tiltalte tsjekkeren (52) erkjente straffskyld for drapet på ekskjæresten da rettssaken startet i Oslo tingrett i februar.







Nå er han i Oslo tingrett dømt til 16 års fengsel. Han må dessuten betale 200.000 kroner i erstatning hver til Kocabkovas mor, far og datter.

Tingrett mener drapet ble utført med overlegg og at det utover dette også er flere skjerpende momenter i saken:

Det er snakk om et svært brutalt drap overfor en forsvarsløs person.

Det ble utført på fornærmedes arbeidsplass med flere gjester til stede.

Mannen er tidligere dømt for mishandling av sin tidligere samboer over flere år

Straffen er i tråd med statsadvokat Johan Øverbergs påstand.

Varsler sivilt søksmål

Bistandsadvokat John Arild Aasen sier til VG at han er fornøyd med straffeutmålingen på 16 års fengsel, men at han gjerne skulle sett at oppreisningserstatningen ble satt høyere.

I tingretten la han dessuten ned påstand om en erstatning til avdødes datter for tap av forsørger på 1,5 millioner kroner. Dette kravet har Oslo tingrett henvist til sivilprosessens former.

– Vi kommer til å gå til sivilt søksmål og opprettholde kravet i samme størrelsesorden, sier Aasen til VG.

BISTANDSADVOKAT: John Arild Aasen representerer avdødes mor, far og datter. Foto: Marte Vike Arnesen

Den tiltaltes forsvarer Johnny Veum argumenterte i sin prosedyre for at drapet ble begått i affekt, og mente en straff på 13 års fengsel var mer riktig.

Søsteren forklarte i retten at Veronika Kocabkova skal ha fortalt henne at ekskjæresten skal ha mishandlet henne fysisk og psykisk, men at hun ikke trodde 27-åringen forsto hvor farlig han var.

Det kom også frem at han så sent som året før drapet ble løslatt etter å ha sonet en dom for vold mot sin tidligere ektefelle, og VG har tidligere skrevet at Veronika Kocabkova skal ha blitt svært redd da hun ble kjent med at han var løslatt fra fengsel.

Hun skal ha fortalt dette til venner og familie og beskrev også frykten i et blogginnlegg med tittelen «Han ble løslatt fra fengsel».

Publisert: 06.03.20 kl. 15:35 Oppdatert: 06.03.20 kl. 16:02

