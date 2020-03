ENIGHET: Finanskomiteen på Stortinget har blitt enige om detaljene i regjeringens andre krisepakke til næringslivet, skriver Dagbladet lørdag. Stortinget vil presse regjeringen til å senke momsen ytterligere. Foto: Ørn E. Borgen

Enighet om krisepakke

Finanskomiteen på Stortinget har blitt enige om detaljene i regjeringens andre krisepakke til næringslivet.

Jantra Hollum

NTB

Oppdatert nå nettopp

Forhandlingene ble avsluttet lørdag formiddag.

– En enstemmig finanskomité støtter tiltakene som regjeringen la fram i statsråd fredag, opplyser saksordfører Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Stortinget støtter krisestøtte til næringslivet på 100 milliarder kroner. De støtter forslaget om å gi 50 milliarder kroner i lånegarantier til små og mellomstore bedrifter og opprette et obligasjonsfond til de større.

– Vi har vært opptatt av hvordan disse pengene skal fordeles, slik at de kommer til gode i alle deler av landet, sier Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til VG.

– Så har det vært en diskusjon om lavere moms for for eksempel transportnæringen, kultur og hotellbransjen. Det har regjeringen hevdet at vil bli vanskelig.

Vedum varsler at Stortinget vil senke momsen enda mer for å kompensere, dersom regjeringen ikke finner en løsning på dette.

Forslaget skal behandles på stortingsmøtet som begynner 12 lørdag.

Publisert: 21.03.20 kl. 11:54 Oppdatert: 21.03.20 kl. 12:13

Fra andre aviser