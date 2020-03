FRYKTER SMITTE: Jan Petter Devor (77) frykter at moren Rita Devor (102) kan bli smittet av hjemmesykepleien, som i disse dager mangler munnbind. Foto: Privat

Frykter Rita (102) skal bli corona-smittet: – Det vil hun ikke tåle

Pasientombudet er bekymret for om eldre og syke som bor hjemme får tilstrekkelig og smittefri hjelp. Sønnen til 102 år gamle Rita frykter konsekvensen av munnbind-mangelen.

Mens coronaviruset herjer, er dagtilbudene stengt i den kommune helse- omsorgstjenesten på grunn av smittefare.

Pasientombudet i Oslo og de gamle Akershus-kommunene er nå bekymret for om bydelene og kommunene får på plass økte tjenester i hjemmet hos syke og eldre mennesker, nå som dagtilbudet forsvinner.







I et brev sendt ut til alle bydelene i hovedstaden og til en rekke kommuner på Østlandet, spør pasient- og brukerombud Anne Lise Kristensen hvilke undersøkelser som nå gjøres for å avdekke om disse menneskene får økt hjelp fra eget nettverk.

– Dette er egentlig et varsku. Her trengs det mer ressurser i Kommune-Norge for at alle skal få det mest nødvendige. Vi må ta et blikk tilbake: Hvilke grupper er det som trenger oss mest nå? Og som ikke selv tar kontakt med helsetjenesten? Vi må sikre at disse får tilstrekkelig hjelp, sier Kristensen til VG.

BEKYMRET: Pasientombud i Oslo og Akershus Anne-Lise Kristensen og Oddvar Thorbjørnsen Faltin, teamleder for helse- og omsorgstjenester hos Pasientombudet, er bekymret for situasjonen. Foto: Gisle Oddstad, VG

Hardt presset hjemmetjeneste

Hun beskriver også smittevern som en krevende oppgave for hjemmehjelptjenesten, og viser til at en allerede hardt presset arbeidsgruppe nå får flere og flere krevende oppgaver.

– I tillegg skal de gjennomføre smittevern mellom hvert besøk. De går ut og inn hos mennesker hele dagen, og hvis en av helsearbeiderne blir smittet selv, så vil man kunne spre smitte til mange som absolutt ikke bør smittes.

– Mangler munnbind

Noen som har fått føle på denne problematikken, er Rita Devor og sønnen Jan Petter Devor.

Fem ganger i døgnet kommer hjemmesykepleien for å pleie 102-åringen, som bor i Oslo. De har ikke munnbind og sønnen frykter at moren skal påføres smitte.

– Hjemmetjenesten gjør en kjempejobb. Men de mangler munnbind og jeg er veldig bekymret for smitte. Det vil hun ikke tåle, sier han.

77 år gamle Devor er selv pensjonert tannlege og forstår ikke at det kan være så vanskelig å få i gang en produksjon av munnbind.

– Det er en glede å ha mor hjemme. Hun er svak og sengeliggende. Hun er dement og sover mye. Mor er selvsagt sårbar for smitte. Som pensjonert tannlege, kan jeg ikke forstå at helsevesenet ikke klarer å utruste de ansatte med smittevern, sier han.

Frykter dødelig smitte

Mor og sønn opplever de ansatte i hjemmesykepleien som «helt enestående».

– Det er nye mennesker hele tiden, men de fleste er helt fantastiske. Mor hadde et opphold på sykehjem for et år siden da jeg bygde om huset. Da ble hun tydelig svakere og klarte ikke lenger å gå med rullator da hun kom hjem igjen. Jeg har valgt å ha henne hjemme. Men jeg synes det er forferdelig at de mangler smittevern. Det er unge mennesker som kommer og de fremstår som friske. Men man vet aldri. Blir hun smittet, er det slutt for mor, sier han.

Folkehelseinstituttet skriver at så lenge hverken pasienten eller andre i husstanden har symptomer på corona, anses de å utgjøre en lav risiko for smitte. Da skal hjemmetjenesten følge basale smittevernrutiner, hvor det ikke er nødvendig med beskyttelsesutstyr.

Dersom de derimot besøker pasienter som er isolert i hjemmet grunnet mistenkt eller bekreftet Corona-smitte, skal det benyttes beskyttelsesutstyr, deriblant kirurgisk munnbind.

MANGLER MUNNBIND: Det er nå mangel på munnbind. Her testes personer for Corona-virus på Askim legevakt i Indre Østfold. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

– Klager ikke

Rundt 730 mennesker har til vanlig et dagsentertilbud i Oslo kommune. Noen fem dager i uken, noen én dag. Sentrene yter viktig behandling for mange.

Direktør for samfunnskontakt i sykehjemsetaten i Oslo kommune, Henrik Mevold, sier at dagsentrene har vært lokalisert på langtidssykehjemmene, og at de dermed er stengt for å redusere smitterisikoen for dem som bor der fast.

– På torsdag vil det bli opprettet dagsentertilbud for dem som bruker det fire til fem dager i uken. Det er for dem som har størst behov, og utgjør cirka 100 personer. Disse dagsentrene vil være i bydelens lokaler, samt i enkelte lokaler i langtidshjemmene med egne innganger, fraskilt beboernes hjem, sier Mevold til VG.

Pasientombud Kristen forteller at flere av pasientene som nå blir hjemme, typisk er tilbakeholdne med å klage på den behandlingen de får.

– De tar det de får. Det er mange flere syke mennesker som sitter i egne hjem nå, som trenger helsehjelp fra kommunen, enn det var for en måned siden, varsler Kristensen.

