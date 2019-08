SPRIKER: Erna Solberg (foran) og Jonas Gahr Støre har helt ulikt syn på hvordan politireformen er gjennomført. Her er de etter NRKs partilederdebatt i Arendal mandag kveld. Foto: Jørgen Braastad

Erna angriper Jonas etter politi-bruddet: Hva slags politi vil Ap ha?

Statsminister Erna Solberg (H) angriper Ap etter at de trakk støtten til politireformen. Hun ber Jonas Gahr Støre avklare om han vil sende politiet i en anen retning.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Selv sier Solberg at hun ikke angrer på noe med politireformen . Men hun innrømmer at det er noen hull som fortsatt må fylles.

– Jeg får litt den følelsen av at Ap igjen bruker løse eksempler for å tegne en total generalisering. Vi er tilbake der Jonas var under forrige valg, han har mye å kritisere, men veldig få løsninger. Når han nå melder seg av, må han avklare hva han vil ha i stedet, sier Erna Solberg til VG.

Står ved målene

Ap-leder Jonas Gahr Støre svarer slik:

– Vi står ved målene og gjennomføringen som ble avtalt i 2015. Folk kan stole på at Arbeiderpartiet skal følge opp de målene vi var med å sette da. Det er regjeringen som har forlatt det vi avtalte.

les også Ap trekker støtten til politireformen: Går i feil retning

Det var i VG sist lørdag at Støre varslet bruddet med forlikspartnerne Høyre Frp og KrF:

«Ideen med reformen var at politiet skulle bli bedre, men regjeringen har sviktet på flere områder», sa Støre til VG.

Siden har debatten om reformen gått til nye bølgehøyder. Onsdag arrangerte ansatte-organisasjonen Politiets Fellesforbund et stort debattmøte i Arendal om reformen. Politidirektør Benedicte Bjørnland stilte seg undrende til at Ap trakk støtten til reformen uten å ha snakket med henne.

Justisminister Jøran Kallmyr erkjente at reformen har svakheter som må repareres:

«Det skal være politifolk nok i gatene til at folk skal føle seg trygge. Og det kommer et etterforsknings-løft», sa Kallmyr fra scenen i Arendal onsdag.

les også Politifolk gråter på jobb – etterlyser tiltak

Forbauset

Nå kaster statsminister Erna Solberg seg inn i debatten:

– Det milde uttrykket er at jeg ble forbauset. En så stor reform gjennomføres ikke raskt. Særlig ikke de temaer som Ap hadde vært sterkt opptatt av, som kvalitet og lederskap. Vi var enige om at reformen skulle gjennomføres mellom 2016 og innen slutten av 2020. Og det har ikke skjedd noen endringer i retningen fra vår side. Derfor er det vanskelig å forstå hva Ap vil oppnå med å trekke støtten, sier Solberg.

Hun forteller at hun har besøkt 11 politidistrikt og Politidirektoratet det siste året, og hun mener at reformen er på riktig vei.

les også Politidirektøren slår hardt tilbake mot Støres politi-kritikk

Ulikt tempo

– Jonas sier at vi har snudd opp ned på politiet. Vel, det er helt naturlig at ikke alle er like fornøyd når en så stor etat med 14.000 medarbeidere er berørt og må jobbe annerledes.

– Men selv justisministeren innrømmer at reformen har store mangler. Hvorfor har dere ikke snakket med Ap om politiforliket når noe har gått galt?

– Hullene i politireformen er at det er ulikt tempo i de ulike distiktene. Dette er ikke et retningsskifte men vi må se på hull og gjøre noen ting bedre. Noen har gjort store endringer og henger litt etter. Men på Sørlandet var det få endringer, slik at de kunne gå rett på arbeidet med kvalitet.

– Noe du angrer på? Kritikken fra de ansatte er jo ganske voldsom?

- Nei vi angrer ikke. Vi mener at reformen er riktig, men det er mangler som vi jobber vi videre med. Så er det uklart om kriminaliteten har endret seg eller om politiet avslører nye saker. Innenfor seksualisert vold er det mange tunge saker nå, og man må jo spørre om Ap vil at vi ikke skal prioritere de sakene. For det tror jeg ikke, sier Solberg.

les også Polititopper slakter politireformen: Oslo-politiet har ikke kraft til gjengbekjempelse

Svakt ledet

Jonas Gahr Støre viser til at arbeidet med politireformen ble startet opp mens Ap satt i regjering, og ledet fram til forliket i 2015, etter regjeringsskiftet.

– Vi avtalte å utvikle et politi som skal møte det nye kriminalitetsbildet på internett, og som skal bekjempe organisert og internasjonal kriminalitet. Vi har fra tidlig oppfattet at reformen har vært svakt ledet av syv ulike justisministere. Det har vært bevilget for lite penger til det operative arbeidet i politidistriktene. Selv om det er gjort godt arbeid med å styrke kapasiteten mot nye typer kriminalitet, var det en forutsetning at dette ikke skulle gå ut politiets nærhet til folk og evnen til å drive god forebygging, sier Ap-lederen.

– Dette har vi sagt fra om gjennom flere år. Jeg sa for et år siden at det er regjeringen som har forlatt forliket. Hvis Erna Solbergs regjering mener at lokal kapasitet og responstider må prioriteres ned, må de komme til Stortinget og si det. Derfor sier vi at vi ikke kan stå for regjeringens gjennomføring, legger Støre til.

– Men hva er Ap’s løsning?

– Arbeiderpartiets løsning er blant annet å bevilge mer penger til politiet – vi har 400 millioner kroner mer enn regjeringen allerede i årets alternativbudsjett. Så vil vi satse mer på kultur og ledelse og faktisk gjennomføre etterforskningsløftet, som er en del av forliket, men som regjeringen ikke har prioritert, sier Støre.

Publisert: 15.08.19 kl. 17:54