KRASJLANDET I VANNET: Her ble Avinors elfly liggende etter å ha nødlandet med konsernsjef Dag Falk-Petersen og statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo om bord. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Arendal-nødlandingen: To av 60 elfly av typen har krasjet

Det er kun produsert 60 fly likt det som onsdag måtte nødlande i Arendal med Avinor-sjefen og én passasjer om bord. Ett av dem krasjet i Nederland i fjor, men produsenten ser imidlertid ingen sammenheng.

NTB

Nå nettopp

Flyet er av typen Alpha Electro, og produseres av slovenske Pipistrel.

Ulykken i Nederland skjedde i Groningen under en konferanse om elektrisk samferdsel. Ifølge den nederlandske havarikommisjonen tok flyet fyr som følge av krasjen, som igjen førte til at det ble totalskadet. Det skriver Teknisk Ukeblad.

BAKRGUNN: Avinor-sjefen måtte nødlande «skrytefly»: – Det var dramatisk

Pipistrel sier de ikke ser likhetstrekk mellom ulykkene, og hverken produsenten eller den europeiske luftfartsmyndigheten (EASA) så det som nødvendig å sette elflytypen på bakken etter ulykken i Nederland.

– Det vi foreløpig har av informasjon om nødlandingen i Norge, tap av motorkraft, tyder ikke på at det er noen likhetstrekk med ulykken i Nederland, uten at jeg kan gå mer i detalj ettersom dette er saker som undersøkes av landenes havarikommisjoner, forklarer administrerende direktør Ivo Boscarol i Pipistrel Group til TU.



HEVET: Elflyet ble løftet opp av vannet etter ulykken.

Politiet fikk melding klokken 14.42 onsdag om at mikroflyet i Arendal hadde problemer. Pilot på flyet var Avinor-konsernsjef Dag Falk-Petersen, og statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet var passasjer. De kom begge uskadet fra hendelsen, til tross for at flyet gikk delvis rundt da det nødlandet på et tjern.

Senere ble det bekreftet at flyet hadde gått ned etter at det mistet motorkraften. Flyet er et eksperimentfly, som betyr at det ikke vært gjennom en normal utprøvingsprosess. Falk-Petersen sier til NRK at det var rundt 80 prosent strøm igjen på flybatteriet sist han sjekket.

Publisert: 15.08.19 kl. 17:34

