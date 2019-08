FUNNET HER: Den stjålne bilen ble funnet her ved Tranby. Foto: Endre Alsaker-Nøstdahl/VG

Ble tatt med 14-åring i stjålet bil: – Hadde med seg gutten i flere timer

De to mennene som er siktet for frihetsberøvelse etter at de kjørte av gårde i en stjålet bil med en tenåring, fremstilles for fengsling torsdag.

Mennene ble pågrepet i Tranby i Liker tirsdag med en 14 år gammel gutt i bilen. Politiet uttale tirsdag at det ikke er noe som tilsier at det er en relasjon mellom gutten og mennene, og de tar utgangspunkt i at 14-åringen er et tilfeldig offer.

– Vi er nå i en aktiv etterforskningsfase, og bruker tid på å kartlegge hva som har skjedd fra de to mennene tok bilen med 14-åringen til pågripelsen tirsdag ettermiddag. Mennene har hatt gutten med seg i flere timer, og de har vært på flere steder, dette må vi nå bruke tid på å kartlegge, sier politiadvokat Kjell Are Strøm i Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding onsdag.

Gutten er gjenforent med sine foresatte, og skal ikke være fysisk skadet. Politiet sier de jobber etter ulike hypoteser for hva som var motivet for frihetsberøvelsen.

– Dette er uansett en alvorlig sak som har rammet uskyldige mennesker. Det er selvsagt ekstra alvorlig når barn har vært involvert. Gutten har gitt en beskrivelse av hendelsesforløpet, og han har naturligvis opplevd dette som dramatisk. Kriseteam i kommunen han bor i er kontaktet, og vil følge opp gutten videre, sier Strøm.

Politiet ser saken i sammenheng med flere alvorlige hendelser, og ser ikke bort fra at siktelsen mot mennene kan utvides. Ifølge NRK blir den ene mannen også bli siktet for grovt ran.

