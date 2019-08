TVITRER: Energiminister Anders Ygeman fra Socialdemokraterna ber Erna Solberg se seg i speilet. Foto: Hallgeir Vågenes

Listhaug og svensk statsråd krangler om kamp mot nazister

Erna Solbergs ønske om tettere samarbeid mot høyreekstremisme har endt i full krangel mellom svenske og norske statsråder.

– Vi tar ikke imot råd fra Sverige, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) til Aftonbladet, etter at den svenske energiministeren Anders Ygeman angrep Solberg på Twitter.

Det var den norske statsministerens uttalelser på en pressekonferanse i Arendal mandag som fikk Anders Ygeman fra Socialdemokraterna til å tenne på alle pluggene.

– Når nynazister marsjerer i norske gater, både i Fredrikstad og Kristiansand, er det veldig mye svensk å høre, sa statsministeren ifølge Aftenposten.

Erna Solberg varslet skjerpet innsats mot spredning av ekstremisme, etter terrorangrepet mot moskeen i Bærum. Hun bifaller også internasjonalt samarbeid, ettersom radikalisering ofte skjer på nett.

– Akkurat Den nordiske motstandsbevegelsen og nynazismen har nok sitt tyngdepunkt og sine beste organisatorer i Sverige. Derfor synes jeg vi skal ha et nordisk samarbeid også, fremholdt Solberg.

Da tvitret statsråd Ygeman tilbake:

«Gjerne norsk-svensk samarbeid, men regjerer man med Fremskrittspartiet og har utnevnt Sylvi Listhaug til minister to ganger, så kanskje man skal se seg selv i speilet innen man ser over landegrensen.»

KRANGLER: Statsråd Sylvi Listhaug (Frp) Foto: Tore Kristiansen

Listhaug måtte gå av som integrasjonsminister i fjor, etter at hun anklaget Arbeiderpartiet for å bry seg mer om terrorister enn om nordmenns sikkerhet. I mai var hun tilbake i regjeringen.

– Svenske politikere har stukket hodet i sanden

Sylvi Listhaug slår hardt tilbake mot sin sosialdemokratiske kollega over kjølen:

– Jeg anbefaler Ygeman å rydde opp i eget land innen han belærer Norge, sier Frp-statsråden.

Til Aftonbladet sier hun at Norge ikke tar imot råd fra Sverige, som ifølge Listhaug har et dokumentert mye større nynazistisk miljø enn Norge,

– Vi tar heller ikke imot noen råd fra Ygeman eller andre svenske politikere som i ti år har stukket hodet i sanden og ikke våget diskutere innvandring og dens konsekvenser, sier Listhaug til Aftonbladet.

Ygeman kaller Fremskrittspartiet høyrepopulistisk og mener at Listhaug gjennom sine uttalelser har bidradd til en voksende høyreekstremisme. Ygeman mener også at massemorderen Anders Behring Breiviks tid i Fremskrittspartiet mellom 1997 og 2007 bidro til hans radikalisering.

– Ygeman avleder viktig diskusjon

Høyres stortingsrepresentant Henrik Asheim mener Ygeman legger seg på et debattnivå som den norske venstresiden aldri har gjort etter 22. juli 2011.

– Våre land bør samarbeide om å bekjempe fremveksten av nynazisme i Europa. Ygemans svar bidrar bare til å avlede en viktig diskusjon, sier Henrik Asheim til Aftonbladet.

FREMMARSJ: Høyreekstremistene i Den nordiske motstandsbevegelsen skulle marsjere i Göteborg 30. september 2017, men kom ikke så langt. Foto: Gisle Oddstad

Anders Ygeman får også kritikk av andre svenske politikere.

– Plump og pinlig

– Når Norges statsminister rekker ut en hånd for å samarbeide mot nazister, er det alvorlig at det møtes med et slag i ansiktet av en representant for den svenske regjeringen, sier Tobias Billström, som er Moderaternas gruppeleder i Riksdagen, til Aftonbladet.

Kristeligdemokraternas leder Ebba Busch Thor kaller Ygemans håndtering «plump og pinlig».

«Om svenske nazister reiser til Norge og sprer sitt hat (...), tar man det på alvor og gjør hva man kan for å koste for egen dør», skriver KD-lederen på Twitter.

Publisert: 13.08.19 kl. 19:19