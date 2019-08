UNGDOMSKANDIDATER: August Simonsen (Bergen), Eirin Sørå (Trondheim), Bjarte Horpestad (Stavanger), Anna Dåsnes (Oslo). Til venstre står klima- og miljøminister Ola Elvestuen, til høyre statssekretær Sveinung Rotevatn. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Venstres ungdomskandidater: Bompengestriden er tragisk

Ungdomstoppene i Venstre mener at partiet har et ansvar for å sitte i regjering også om utfallet av bompengestriden ikke blir som de vil – fordi Norge ikke blir grønnere av at Frp og Høyre får styre klimapolitikken alene.

Nå nettopp

– Jeg håper foreldregenerasjonen gir sin stemme til sine barns fremtid i stedet for å tenke på hvor høye bompengene skal være akkurat nå, sier Oslo Venstres ungdomskandidat, Anna Dåsnes til VG.

En time før krisemøtet til «de voksne» i Venstre onsdag formiddag, lanserte hun og partiets tre andre ungdomstopper innspurtskampanjen for valgkampen.

Også klima- og miljøminister Ola Elvestuen var til stede på pressekonferansen før han hastet videre til møtet på Thon konferansesenter.

I tillegg til Dåsnes la August Simonsen (Bergen), Bjarte Horpestad (Stavanger) og Eirin Sørå (Trondheim) frem sine tanker om kollektivsatsingen i byene, byvekstavtaler og tiltak for å begrense biltrafikk og kutte utslipp fra transportsektoren.

Bompenger blir et uunngåelig tema også for ungdomskandidatene. Men det da forestående og mye omtalte bompengemøtet, vet de lite om.

Om det sier kvartetten at krisemøtedeltagerne bare får kose seg og drikke kaffe – det er ikke deres problem.

De forteller at de rett og slett er litt lei av maset og det at valgkampen handler om bompenger og ikke klima.

Ikke forståelse for bompengemotstand

Og ikke minst er de skuffet.

– Vi ønsker å ha en levelig klode i fremtiden, mens man ser en foreldregenerasjon som nå diskuterer bompenger. Det er vi unge som må leve med konsekvensene av klimakrisen, sier Dåsnes.

– Har dere forståelse for at noen synes det er nok bompengetrykk nå?

– Nei. Det har jeg faktisk ikke, sier Bjarte Horpestad.

– Dette er rett og slett sutring over småpenger og småplukk – det er ikke mange kronene vi snakker om. Den prisen er vi er nødt til å betale hvis vi skal løse klimakrisen.

– Hva synes dere om prosessen som foregår i regjeringen nå?

– Det gjør meg trist, sier Anna Dåsnes.

– Dette valget burde handle om hva vi kan gjøre for å kutte i klimagassutslipp. Det haster! Det at man prater om bompenger i stedet, er tragisk.

Bompengekaoset på 1–2–3

De innrømmer at det er noe positivt med det hele: De får snakke om klimapolitikken sin.

– Jo flere ganger vi får snakket om det, jo mer sannsynlig er det at budskapet når ut, så det er positivt, sier August Simonsen.

I regjering – uansett

De fire ungdomstoppene regner med at bompengene i de store byene beholdes og at nullveksten i biltrafikken ligger fast etter at regjeringens bompengeprosess er unnagjort. Som Horpestad sier det: «Det blir sikkert mye snakk, men få endringer».

– Hvis det til slutt blir en enighet à la denne skissen, tenker dere at Venstre bør ut av regjering?

– Vi har en klimakrise, ikke en bompengekrise. Da mener jeg det er miljøpartienes ansvar å sitte i regjering for å få til grønn politikk. Norge blir ikke grønnere av at Frp og Høyre får styre klimapolitikken, sier Dåsnes.

– Vi har en avtale med regjeringen som sier at det ikke skal være vekst i biltrafikken i de store byene. Den ligger fast. Og så er det da Frp sitt problem om de vil gå rundt og sutre over lommerusk til bilistene, sier Horpestad.

Etter krisemøtet: Full splid

Onsdag ettermiddag blir det kjent at Venstres stortingsgruppe stiller seg bak partiledelsen og slår fast at partiet ikke kan si ja til bompengeskissen slik den ser ut nå. I stedet kommer de med en rekke nye forslag.

Frp-leder Siv Jensen sier at partiet fortsatt anser seg ferdig med forhandlingene. Det er med andre ord full splid mellom regjeringspartiene Venstre og Frp.

Publisert: 21.08.19 kl. 17:03