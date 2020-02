Maskert mann med væpnede ran på Stavanger-hoteller

Med fire minutters mellomrom fikk politiet melding om en maskert mann som truet to hotellansatte med håndvåpen.

– Vi ser helt klart disse ranene i sammenheng, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Dag Steinkopf til VG.

Politiet i Sør-Vest har natt til onsdag fått to meldinger om en maskert mann som truet og fremviste et håndvåpen på to ulike hoteller i Stavanger.







Politiet fikk melding om den første hendelsen klokken 01.37.

– Her opplyser den fornærmede at gjerningsmannen har fremvist en pistol. Han fikk ikke med seg penger, og forsvant fra stedet sier operasjonsleder Dag Steinkopf til VG.

Klokken 01.41 fikk politiet melding om et nytt ran fra et annet hotell, også her utført av en maskert mann.

– På hotell nummer to er det også fremvist et håndvåpen, og det er beskrevet at han har vært truende, fått med seg penger og forlatt stedet, sier operasjonslederen.

Politiet har pågrepet to menn i 20-årene etter hendelsene.

– En mann som forsøkte å stikke av fra politiet er anholdt og det undersøkes om han har noe med ranet å gjøre. Vi har også pågrepet en mann nummer to, som vi oppsøkte på en bopel i nærheten ut fra informasjonen vi sitter med i saken. Denne informasjonen styrker mistanken mot ham, sier Stenkopf, og sier at politiet nå må forsøke å finne ut av om det har vært én gjerningsmann, eller om en medhjelper har vært inne i bildet.

