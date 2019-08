Coop beklager etter funn av larve i kyllingpakke

Ole Christian Vik sier han fant hundrevis av levende kryp i kyllingpakken.

Vik, som er fra Skodje i Møre og Romsdal, forteller til VG at han og familien skulle spise kyllingmiddag i går. Men kyllingen var ikke det eneste kjøttet i pakken, ifølge tobarnsfaren.

– Vi fant hundrevis av levende kryp i kyllingpakken. Apetitten til familien min er skadet for livet, sier han til VG, og legger til at vond lukt «fylte hele huset».

Pakken ble kjøpt på Coop Extra i Skodje.

Vik sier han kastet kyllingen, men ville dokumentere funnet i tilfelle andre pakker også var dårlige.

– I utgangspunktet var det enda flere larver enn det man ser på bildene, sier han.

MER ENN HAN BETALTE FOR: Slik så pakningen ut etter at kyllingen var kastet, ifølge Ole Christian Vik. Foto: Ole Christian Vik

Coop sier i en uttalelse til VG at de skjønner at det kan oppleves ekkelt og ubehagelig, men understreker at larvene ikke er farlige.

– Coop beklager at det har skjedd, sier Silje Verlo Alisøy, kommunikasjonsrådgiver i Coop, til VG.

Vik tok kontakt med Coop Extra på Facebook, og bekrefter at de har beklaget til ham og bedt om nummeret på pakken slik at de kan følge det opp ytterligere.

MELDTE FRA: Ole Christian Vik. Foto: PRIVAT

Butikkjeden sier de har kontaktet produsenten, Den Stolte Hane, for å sjekke hva som kan være grunnen. De sier også at de har vært i kontakt med Vik, som vil få pengene tilbake.

Den aktuelle butikken vil også gå gjennom alle sine kyllingpakker.

Coop understreker at de ikke kjenner årsaken til denne hendelsen, men påpeker at oppbevaring kan være årsak til larveinvasjonen i pakken. Vik sier at den aktuelle pakken ble kjøpt inn på lørdag i forrige uke, og oppbevart i kjøleskap frem til i går.

– Hvis andre kunder opplever noe tilsvarende, kan de kontakte Coop og selvfølgelig få pengene tilbake, sier Alisøy.

