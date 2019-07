DRUKNINGSULYKKE: Ulykken skjedde på en badeplass i Steinkjer. Foto: Marius Langfjord, Trønder-Avisa

Kvinne omkom i drukningsulykke i Steinkjer

En kvinne i 70-årene døde etter en drukningsulykke i Steinkjer i Trøndelag.

Operasjonsleder Wenche Johnsen forteller til VG at politiet fikk melding om en drukningsulykke klokken 14.33, og at politiet rykket ut sammen med ambulanse og brannvesenet. Operasjonslederen sa til Adresseavisen at kvinnen var livløs da nødetatene ankom stedet.

– Brannvesen og ambulanse driver nå med førstehjelp, og luftambulansen er i ferd med å lande, sa Johnsen til VG klokken 15.

Men livet sto ikke til å redde. Klokken 15.40 opplyser politiet at kvinnen er død. Nærmeste familie er varslet.

Ifølge politiet skjedde ulykken på en badeplass med flere vitner.

