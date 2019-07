NÆRE PÅ: Flere steder skal skredene ha gått rett forbi husene i Jølster. Foto: Fredrik Solstad

Geolog om jordskred: – Kunne endt mye verre

Det skulle ikke mye til for at rasene i Jølster gjorde større skader mener en av geologene på stedet. Samtidig kan en rassikring ha reddet hus fra å gå tapt.

Odd Are Jensen er geolog i NVE og har selv vært og sett på skredene i Sogn og Fjordane og gitt kommunen råd. Ifølge ham kunne skadene fort blitt mye større.

– Det kunne endt mye verre, men erfaringsmessig står husene relativt godt plassert, sier han til VG.

Samtidig har det vært nære på for flere av husene.

– Det er ganske lite som skulle til. Enkelte skred har stoppet rett over hus, eller gått rett ved siden, forklarer geologen.

Jensen har fått oversikt over rasområdene med helikopter, og selv om de ikke har noe nøyaktig tall ennå beregner han at det har gått mellom 20 og 30 ras.

– Mange store skred har gått her. På Årnes har det gått et ganske stort skred. På Slåtten er de ganske store, og det på Årsetelva er stort.

Samtidig presiserer han at det ikke nødvendigvis er størrelsen på raset som avgjør hvor store skadene blir.

– En liten utsklidning bak et hus kan ta hele huset. Det er som regel plassering som er viktig.

Disse veiene er stengt i Sogn og Fjordane E39 Skei-Førde: Blir ikke åpnet i dag, ny status torsdag.

Fv 13 ved Holsen skule stengt. Ny vurdering klokken 20 i dag.

Fv 691 Tverrelva bro blir ikke åpnet i dag. Ny status torsdag.

Fv 615 Åreneset bro (Hyen) blir ikke åpnet i dag. Ny status torsdag.

Fv 451 Vassenden-Kjølsnes: Blir ikke åpnet i dag. Kilde: Statens vegvesen, Vegtrafikksentralen Vest på Twitter Vis mer

Heldigvis gikk ingen hus tapt i noen av skredene, og Jensen kan opplyse om at de nå har gitt kommunen tillatelse til å la beboere flytte tilbake.

Samtidig er det langt ifra sikkert at alle får en positiv opplevelse når de kommer seg hjem.

- Vi har ikke sett detaljer på skadene på hus, men det vil være noen med vannskader. Det kan også være hus med ytterligere skader.

Regionsjef i NVE Vest, Brigt Samdal, sier til VG at tidligere sikringsarbeid som er gjort for to år siden etter alt å dømme har reddet hus.

– I Årsetelva lagde vi en forebygging for to år siden. Det er viktig at de tiltakene som er gjort fungerer i praksis. Det gjorde de, forklarer han.

Samdal sier også at NVE overleverte en rapport om nettopp skredfare til Jølster kommune i juni.

– Dette er kjente områder, men vi har hatt en ekstremsituasjon, så det er vanskelig å forutse så store ødeleggelser. Det får store konsekvenser med så mye nedbør.

Publisert: 31.07.19 kl. 23:15