Malvik-ordfører Ingrid Aune (33) er død: Inspirerte unge jenter

Arbeiderpartiet-ordføreren var en av de to personene som omkom i en båtulykke i Namsos natt til torsdag.

Torsdag ettermiddag bekreftet politiet i Trøndelag at også kvinnen som var involvert i båtulykken i ved Lokkarskjæret i Namsos er erklært død.

Kvinnen var Ingrid Johansen Aune (33), ordfører i Malvik kommune.

Historisk ordfører

Aune ble født i Stavanger, men flyttet til tettstedet Hommelvik i Malvik som barn. Det er der hun har bodd mesteparten av livet.

Hun var aktiv i AUF i flere år, blant annet som internasjonal leder i Sør-Trøndelag og deretter Oslo.

I 2012 fikk hun stillingen som politisk rådgiver for Espen Barth Eide i Forsvarsdepartementet, og senere Utenriksdepartementet.

Som 29-åring ble hun kommunens første kvinnelige ordfører da Arbeiderpartiet vant valget i Malvik med over 40 prosent av stemmene. Hun ble også Malviks yngste ordfører gjennom tidene.

Inspirerte unge jenter

Forrige fredag stilte Aune opp i Reiseradioen, hvor hun fortalte hva hun tenkte om den historiske ordførerrollen:

– Den forrige ordføreren skulle gå av med pensjon, og det var på tide å få inn litt flere damer. Jeg er vel en av dem som tenker at det er ikke hvordan du ser ut utenpå, men det er hva du har i hjertet, hvordan du bruker hodet og hva du evner å levere, som er viktigst.

I intervjuet trekker Aune også frem en episode hvor hun møtte fire jenter fra Sveberg barneskole, som hadde laget en løvetannkrans til henne. Tre av jentene fortalte at de ville bli ordfører.

– Da jeg vokste opp trodde jeg ikke at sånne som meg kunne være ordfører. Men jentene som vokser opp i Malvik i dag tenker at «jo da, det er hvem du er som person, og ikke hvordan du er født som er avgjørende».

Fra Aunes blogg skriver hun om seg selv:

«e fra Hommelvika.

Opptatt av internasjonal solidaritet, bevegelser og folk.

Liker å legge ned et ærlig stykke arbeid i det jeg gjør.

Og er ifølge venner over gjennomsnittlig glad i mennesker.

Ønsker å gjøre en innsats for at samfunnet skal bli bedre for alle, ikke bare for de få.»

Hadde ingen planer om å bli ordfører

I et radiointervju med NRK tilbake i 2015 presenterte Aune seg i en trøndersk ordførerstafett, som fersk ordfører.

– Det er først og fremst veldig artig å være ordfører! Også føles det litt som en tornado i full fart. Men først og fremst veldig artig, for jeg møter veldig mange fine folk og blir bedre kjent med kommunen. Det er givende, sier Aune.

I intervjuet sier hun at hun aldri hadde et ønske om å bli ordfører.

– Det hadde egentlig aldri slått meg. Det var aldri en del av planen min. Men Arbeiderpartiet i Malvik hadde sterke ønsker om at jeg skulle stille opp.

Aune legger til i intervjuet at hun tror på varme fellesskapsløsninger, fremfor individorienterte løsninger.

Mormor som forbilde

Videre i radiointervjuet forteller Aune at hun har sin mormor som forbilde:

– Hun var en pionér. Mormor var en av de første som tok lønnet arbeid i bygda si på 60- tallet. Hun brøt mange barrièrer den gangen, samtidig som hun hadde fire unger. Det synes jeg er ganske tøft, sa Aune til NRK.

