FREKK MED BLEKK: Thorvald Hillestad viser frem kommunevåpenet som snart er historie. Foto: Stian Ormestad, Reavisa

Ordfører tatoverte kommunevåpenet på armen

Når Re kommune forsvinner neste år, synes kommunens eneste ordfører noensinne at kommunevåpenet må foreviges. På armen.

Thorvald Hillestad (Senterpartiet) har vært ordfører i Re helt siden kommunen ble opprettet i 2002. 1. januar er det derimot slutt. Re kommune fusjonerer med Tønsberg, og den nye kommunen beholder navnet Tønsberg.

Men Re kommune bevares, i hvert fall symbolsk, på overarmen til Hillestad. Denne uken tok ordføreren turen innom en tatoveringssjappe for å sprøyte blekk inn i huden.

– Ja, jeg har liksom tenkt på det en stund – så det var ikke bare et innfall. Denna kommunen betyr jo veldig mye for meg, da, sier Hillestad i et intervju med Reavisa.

Som en klorende katt

Ordføreren fikk merke at det ikke er helt smertefritt å bli tatovert.

– Tenk deg at det sitter ei katte og klorer deg på skuldra. Da kan du jo dytte bort katta, men det kunne jeg ikke med han derre karen som tatoverte, sier Hillestad til Reavisa.

VONDT: Å bli tatovert kjentes som å bli klort av en katt, sier Hillestad. Foto: Stian Ormestad, Reavisa

Før han ble ordfører i Re, var Hillestad ordfører i Våle kommune, som fusjonerte med Ramnes i 2002. Han var også en pådriver for at Re skulle slå seg sammen med Tønsberg.

Litt vemodig synes ordføreren likevel at det er at Re forsvinner som egen kommune.

– Jeg har vært med fra starten og bygd opp Re kommune – sammen med veldig, veldig, veldig mange flinke folk, sier senterpartipolitikeren.

– Vi får hele tida tilbakemeldinger på at det ikke har gått så gæærnt. Vi er mange som er blitt glad i Re, legger Hillestad til.

