Polititeori om motparten: Planla i uker og måneder

LILLESTRØM (VG) Politiet har funnet indikasjoner på at den eller de som står bak Anne-Elisabeth Hagens forsvinning, kan ha planlagt i uker og måneder.

Nå nettopp







31. oktober i fjor forsvant Anne-Elisabeth Hagen (69) fra sin bolig i Sloraveien i Lørenskog. Politiets hovedteori er at hun er drept.

Etterforskningsleder Tommy Brøske opplyste i dag om flere skoavtrykk som er funnet på åstedet inne i boligen, som kan tilhøre en mulig gjerningsperson.

les også Lørenskog-forsvinningen: Politiet har sikret skoavtrykk på åstedet

– Hvor mange personer med tilknytning til forsvinningen mener dere har vært inne på åstedet?

– Det er et spørsmål som er meget sentralt. Å si noe om hvor langt vi er kommet i den prosessen, kan jeg ikke, sier Brøske.

Han kan derimot ikke utelukke at det har vært flere personer i huset i forbindelse med forsvinningen, og at personer kan ha vært der uten å ha avsatt skoavtrykk.

SKOSPOR: Dersom du har kjøpt en Sprox-sko med dette sålemønsteret, og har betalt kontant, ønsker politiet at du skal melde deg. Her er skosålen avbildet, med etterforskningsleder Tommy Brøske i bakgrunnen. Foto: Tore Kristiansen

Planlegging

Etterforskningslederen bekrefter overfor VG at en av politiets teorier er at den angivelige motparten, og eventuelt den eller de som tok seg inn på åstedet på forsvinningsdagen, kan ha planlagt i «uker og måneder».

– Jeg har tidligere sagt, og jeg kan fortsatt stå ved det, at det er indikasjoner underveis her som kan indikere en planlegging, sier Brøske.

les også Politiet trapper opp: Jakter svar om ukjente kjøretøy og personer

Hva denne planleggingen eventuelt går ut på og når det eventuelt er foretatt planleggingshandlinger, ønsker ikke etterforskningslederen å kommentere.

– Vi kan ikke konkludere med at det er planlegging, men hvis indikasjonene stemmer, så snakker vi uker og måneder med planlegging, sier Brøske.

Foto: Helge Mikalsen

Ingen enkle løsninger

Det er kjent at politiet 19. januar i år sendte en rettslig kjennelse til avisen Dagens Næringsliv, med krav om å utlevere data som kunne bidra til å identifisere lesere av en artikkel avisen publiserte i fjor sommer.

I den aktuelle artikkelen fra 27. juli beskrives ektemannen Tom Hagens vellykkede forretningsvirksomhet. I ingressen fastslås det at Tom Hagen har tjent en milliard kroner på strømsalg og eiendom i løpet av 11 år.

Ifølge NRK har politiet undersøkt hvem som har lest artikkelen, som ble publisert flere måneder før forsvinningen.

– Hva sier planleggingen om mulige gjerningspersoner?

– Det er et sentralt spørsmål for oss også, men det kan jeg ikke si noe om, sier Brøske.

– Hvorfor har dere ikke klart å løse denne saken til nå?

– Det er et spørsmål vi stiller oss selv. En grunn er at det ikke er åpenbare og enkle løsninger. Det ville vi ha klart å avdekke. Det er sakens innhold og sakens kompleksitet som gjør at saken tar tid, sier Brøske.

– Tar tid

Klokken 9.14 på forsvinningsdagen i fjor hadde Anne-Elisabeth en telefonsamtale med et familiemedlem, og ved lunsjtider kom ektemannen Tom Hagen hjem til et åsted, hvor det lå et trusselbrev med krav om ni millioner euro i løsepenger.

les også Lørenskog-forsvinningen: Politiet jakter på sko

Han varslet politiet, og det ble igangsatt en skjult etterforskning, som varte i ti uker før politiet offentliggjorde saken.

8. juli i år betalte ektemann Tom Hagen over ti millioner kroner til en angivelig motpart, men så langt har ikke familien fått noe livsbevis.

Foto: Jørgen Braastad

Man har ikke oppnådd ny kontakt med den angivelige motparten siden 8. juli, noe politiet finner påfallende. I trusselbrevet la motparten opp til at det skulle kommuniseres over en kryptovaluta-plattform.

– Hva vet dere om hva som er i den andre enden av denne kontakten?

– Det er et spørsmål vi har fått mange ganger og et meget sentralt etterforskningsskritt som vi ikke kan si noe om.

les også Lørenskog-forsvinningen: Fant slepespor i huset

– Hva er det som stopper dere? Hvorfor kommer dere ikke gjennom «krypto-veggen»?

– Jeg tror vi skal være forsiktige med å si at vi ikke kommer gjennom, men at det tar tid, det må vi være ærlig på å si, når det snart har gått ti måneder, uten at vi har en løsning, sier Brøske.

Sprox-sko på åstedet

På pressekonferansen i dag ba politiet personer som har kjøpt Sprox-sko i Norge, i størrelsen 44, 45 eller 46 i perioden til august 2016 til mai 2019 – og har betalt skoene kontant – om å ta kontakt med politiet.

SÅLE: Politiet presiserte at to sko av typen Sprox, har det samme sålemønsteret, og at sålen er i ulike farger. Foto: Politiet

I Norge selges Sprox i Spar Kjøps butikker, totalt 24 stykker landet over. I tillegg selger Spar Kjøp skoene via postordre.

– Avtrykket er videre funnet på et sted, og avsatt på en slik måte, at politiet vurderer det som sannsynlig at det tilhører en gjerningsperson, sa Brøske.

Han oppfordrer personer som har kjøpt Sprox-sko med den aktuelle skosålen kontant, mellom august 2016 og mai 2019, i størrelse 44 til 46, om å ta kontakt med politiet.

Skotypen er solgt fysisk i butikk på Sparkjøp, som blant annet har en forretning på Lørenskog, i kort avstand fra åstedet i Sloraveien.

– Hvis jeg skal driste meg ut på et tall nå så er det rundt 300 skopar av denne typen som er solgt kontant i denne perioden, sa Brøske til VG.

Publisert: 29.08.19 kl. 06:28







Mer om