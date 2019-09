Frp-leder Siv Jensen under et valgkampmøte i Østfold i august. Foto: Mattis Sandblad

Siv Jensens valg-appell: Et sterkt Frp betyr noe

Hver eneste stemme vil telle på mandag. Derfor må du gå å stemme. Det blir ikke mer Frp-politikk av å la være.

Nå nettopp







Er du mot eiendomsskatt, for god mat til eldre og kjøkken tilbake på sykehjem er Frp partiet for deg.

Du bør også stemme Frp hvis du vil forhindre nye bomringer, ha en integreringspolitikk som gir muligheter men også stiller krav. Du bør stemme Frp hvis du vil ha kvalitet og valgfrihet i omsorgen og at foreldre fortsatte skal kunne velge mellom private og offentlige barnehager.

Frp har flinke folk som stiller til valg over hele Norge. Dyktige og engasjerte politikere som er klare for å jobbe for deg og din sak. De kjemper for veier uten bompenger, hjem uten eiendomsskatt og for at deres kommuner skal ta frem JA-stempelet på byggesøknader og når nye bedrifter vil etablere seg, som vil at du skal få bestemme mer over egen eiendom og la deg få være sjef i eget liv.

Vi har vist at vi leverer når vi får tillit fra dere. I Os leverer Frp noen av landets beste kommunale tjenester, uten en krone i usosial eiendomsskatt.

Vi har også vist at vår innsats lokalt og et sterkt Frp betyr noe. I Rogaland har våre politikere kjempet mot rushtidsavgiften i flere år. Nå har de vunnet. Rushtidsavgiften blir fjernet. Det sparer en vanlig familie som kjører til jobb for 8500 kr per bil i mindre bompenger, hvert år. Det hadde aldri skjedd uten Frp.

Blir du hjemme er det de andre partiene som tjener på det. Gå og stem! Godt valg.

Les de andre partiledernes appeller her!

Publisert: 08.09.19 kl. 13:22







Mer om