HASJ-NEI: Statsminister Erna Solberg (H) møtte studenter på pub i Ålesund mandag kveld. Hun mener et glass øl og vin er innenfor, men hasj nekter hun å gjøre lovlig å bruke. Foto: Stian Lysberg Solum

Uenig med Elvestuen: Solberg knallhardt ut mot legalisering av hasj

ÅLESUND (VG) Statsminister Erna Solberg (H) gjør det tindrende klart: – Denne regjeringen kommer ikke til å legalisere hasj, fastslår hun.

Det vakte debatt da en Unge Venstre-plakat med budskapet «legalize it» ble fjernet med makt av en lærer og assisterende rektor ved Breivang videregående skole i Tromsø.

Unge Venstres kampanje «Legalize it» går inn for å legalisere cannabis.

Ungdomspartiet til Venstre går i sitt program inn for å legalisere og regulere alle narkotiske stoffer.

De har fått støtte fra Venstre-nestleder og klima- og miljøminister Ola Elvestuen, som er positiv til legalisering, selv om han ikke vil forplikte seg til å legalisere all narkotika.

– Opptatt av å hindre at unge begynner med narkotika

Dagbladet har skrevet at Elvestuen ser for seg en stige der de lettere narkotiske stoffene vil ha svak regulering og opp til heroinassistert behandling, som vil være utskrevet av lege.

– Jeg skal ikke si alle, men vi må regulere tilgangen til narkotiske stoffer for å få mer kontroll på hvor mye som omsettes, kunne begrense skadevirkningene og også bli kvitt den enorme kriminelle virksomheten som ligger bak - både i produsentland, transittland og i Norge, sa Elvestuen til Dagbladet lørdag.

Men hans sjef i regjeringen lukker den døren for godt.

– Ingen av de tre andre partiene i regjeringen støtter legalisering av hasj eller andre narkotiske stoffer. Det er helt uaktuelt. Det vil ikke skje så lenge jeg leder regjeringen, sier hun krystallklart.

Hun har en totalt motsatt tilnærming enn sin statsråd.

– Vi har en utfordring med et for høyt antall overdosedødsfall, men legalisering er ikke veien å gå. Jeg mener at vi i stedet må lage et bedre oppfangingssystem av unge, før de havner i problemer, og at behandling i helsevesenet er den beste løsningen.

– Men det er spesielt at antallet overdosedødsfall i Norge er så høyt?

– Ja, vi har det, men ser vi på bruken av narkotika generelt, så et den blant de laveste i Europa. Jeg er opptatt av å hindre at unge begynner med narkotika og mener legalisering vil gjøre at flere prøver og begynner med narkotika.

– Flere vil komme i kontakt med narkotika

Solberg er sterkt prinsipielt i mot.

– Vi har store nok problemer som vi har med unge som sliter med angst og psykiske problemer. Jeg tror det vil bli enda flere, hvis vi tillater bruken av hasj eller andre narkotiske stoffer.

– Du sier at tilgang gir økt bruk?

– Ja, jeg kan ikke være med på å gjøre det lovlig å bruke hasj. Det gjør veien til misbruk og avhengighet mye kortere. Jeg tror det vil forsterke rusproblemene.

Hun sier overdoseproblemet er en annen debatt.

– Vi må gjøre en bedre innsats for å hjelpe dem som allerede er blitt rusavhengige, gjennom metadon og andre prosjekter. Det står sentralt i rusreformen vi nå jobber med; å gi bedre behandling og hjelp til dem som allerede har rusproblemer.

– Min motstand mot legalisering bygger på at jeg tror det vil føre til at flere flere blir rusavhengige: Flere vil komme i kontakt med og bruke narkotika hvis det blir lovlig. Derfor bør det forbli ulovlig.

Vil se til Canada

Elvestuen sier han ikke har planer om å få dagens regjering med på liberalisering.

– Det har aldri vært utgangspunktet for meg i denne saken. Jeg ønsker å signalisere støtte til Unge Venstre, fordi jeg mener det er nødvendig å regulere dette markedet, fordi vi må få bukt med den organiserte kriminaliteten og den ulovlige omsetning de tjener store penger på.

– Jeg vil også si at Venstre er veldig godt fornøyd med grepene i rusreformen, hvor blant annet flere får tilgang til sprøyterom og brukerrom. Så må vi ta debatten frem mot stortingsvalget i 2021 om vi skal gå i retning av Canada, som har regulert narkotikamarkedet.

