Tre personer mistet livet etter en utforkjøring ved fergeleiet i Svolvær i Nordland lørdag 24. august.

Svolvær-ulykken har krevd tre menneskeliv: Seksbarnsmor døde fredag

Fadumo Ali Sheekh (39), som har vært kritisk skadet etter at en bil kjørte utfor en fergekai i Svolvær, er død.

Det bekrefter politiet overfor VG.

– Hun er bekreftet omkommet. Det skjedde ganske nylig, opplyser Ketil Finstad-Steira, stasjonssjef ved Svolvær politistasjon, til VG.

Det var lørdag 24. august at bilen Ali Sheekh og datteren Sadio Hussein Jeladi (19), samt Ahmed Sheikh Osman Mohamed (39), satt i kjørte utfor fergekaien i Svolvær.

Bilen havnet på syv meters dyp, 25 meter fra land.

– Dyktig mor

39 år gamle Fadumo var mor til seks barn. Hun jobbet hardt for å få sine barn til Norge, for at de skulle få bo i et land hvor de kunne få en fin fremtid, sier leder av Al Hidaya-kultursenter i Svolvær, sier Kamal Sidi.

– Hun var en dyktig mor. Hun jobbet dag og natt, og jobbet hardt for at barna sine skulle bli selvstendige. Det er veldig trasig å miste henne, sier Sidi.

I likhet med datteren Sadio og Ahmed Sheikh Osman Mohamed, og de fleste andre i det somaliske miljøet i Svolvær, var hun ofte på Al Hidaya-kultursenteret.

– Hun var godt kjent av alle, snakket godt norsk og var tidlig integrert, sier Sidi.

Les også: Slik var de dramatiske minuttene

Ulykken har krevd tre liv.

De involverte i ulykken er fra to familier i det somaliske miljøet i Svolvær.

Politiet mener ulykken skjedde mens de tre var ute og øvelseskjørte.

Torsdag ble ulykkens to første ofte begravet på den muslimske delen av Sandnessund gravlund i Tromsø.

Politiet avventer svar fra den tekniske undersøkelsen av bilen, samt en redegjørelse fra Statens vegvesen angående autovernet på kaia. Statens vegvesen bekreftet mandag kveld at en brøytebil ødela autovernet på fergekaien i Svolvær i vinter.

