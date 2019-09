ALTA: Et Helitrans-helikopter med seks personer styrtet i Alta lørdag. Foto: ALTAPOSTEN

Seks personer omkom i helikopterhavariet

Alle seks personene som var ombord i helikopteret som havarerte i Alta lørdag, omkom i ulykken. Ifølge politiet er fem av de omkomne tidlig i 20-årene fra Alta.

Helikopteret havarerte lørdag i Kvenvik-området, sørvest for Alta. I tillegg til de fem fra Alta var en svensk statsborger pilot, og politiet har varslet svenske myndigheter.

Lørdag kveld opplyste politiet at fire personer var bekreftet omkommet, og at en person var fløyet til Universitetssykehuset i Tromsø,

I tillegg var en sjette person om bord lenge savnet. Ifølge operasjonsleder Jannicke Silseth Eide ble den savnede personen funnet klokken 20.41 lørdag kveld.

Passasjeren som ble sendt til Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø døde som følge av skadene, melder politiet på Twitter. Rundt kl. 20.40 lørdag ble også den siste personen som var savnet funnet omkommet i helikopteret. Det betyr at alle de seks som var ombord mistet livet i ulykken.

Politiet opplyser i pressemelding at de etterforsker ulykken for å finne ut hva som skjedde da helikopteret styrtet. I tillegg til tekniske undersøkelser gjennomføres det avhør og annen taktisk etterforskning. Politiet avhører vitner og ansatte i helikopterselskapet. Ut fra forholdene er det klart at det vil ta tid å avklare hendelsesforløpet og det er for tidlig å antyde noe om hvorfor helikopteret styrtet.

Ulykkeshelikopteret tilhører selskapet Helitrans, som var på oppdrag for musikkfestivalen Høstsprell på Kvenvikmoen, et stykke utenfor Alta.

Søndag morgen starter Statens havarikommisjon for sivil luftfart og politiets kriminalteknikere undersøkelser på stedet der ulykken skjedde. Området er svært ulendt og vanskelig tilgjengelig. Politiet får helikopterbistand av Forsvaret for å transportere mannskaper og utstyr til stedet der det havarerte helikopteret ligger.

Det forulykkede helikopteret brant kraftig etter ulykken, og det må forventes at det vil ta noe tid å hente ut og identifisere de omkomne, opplyser politiet. Politiet har bedt om bistand fra ID-gruppa til Kripos i dette arbeidet. De vil begynne arbeidet i løpet av søndag.

