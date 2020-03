Klikk for å aktivere kartet

Stort snøskred mellom Hol og Aurland

Et større snøras har gått i Hol kommune i Hallingdal. Redningsmannskaper har trukket seg tilbake på grunn av fare for flere ras.

Alle nødetater rykket ut til et snøskred på fylkesvei 50 ved Urevassbotn i Hol kommune i Hallingdal. Skredet har gått ved utløpet av en Geiteryggtunnelen.

– Det er et kjempestort skred. Hele tunnelåpningen er lukket av snø, sier operasjonsleder Trond Egil Groth i politiet til VG klokken 20.15.

Da hadde politiet akkurat kommet til stedet.

– Vi fikk melding fra Vegtrafikksentralen som hadde fanget det opp på sitt kamera. Vi har ikke noen flere opplysninger om det foreløpig, sier han.

Fare for flere skred

Kort tid etter, klokken 20:34 melder politiet på Twitter at redningsmannskaper blir trukket tilbake. Dette fordi et redningshelikopter har fløyet over skredet en tid, og melder at det er stor fare for nye skred på grunn av skavler som henger ut flere steder.

– Alle nødetater er på stedet, men vi har trukket oss tilbake i sikker posisjon, sier Groth til VG.

Redningshunder (NHR) har meldt om at de bistår med tre lavinehunder i søket.

Skredet har gått ved utløpet av en Geiteryggtunnelen, omtrent 100 meter vest for tunnelåpningen. Omfanget skal være ca 70 meter bredt og 150 meter langt, og det inneholder store snømengder.

– Gamle skispor

Politiet skriver på Twitter at det har blitt observert skispor inn i skredet. Politiet har nå vært i kontakt med aktuell person, som bekreftet å ha gått på ski i området tidligere i ettermiddag

– Han og hans turkamerat var i god behold. Øvrige spor inn i skredet kunne han med sikkerhet si var gamle, skriver politiet.

Publisert: 20.03.20 kl. 20:26 Oppdatert: 20.03.20 kl. 20:54

