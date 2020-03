VIL HA RÅD: – Jeg ber også om et klart råd om forbud er eneste løsning slik situasjonen er nå sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Frode Hansen

Regjeringen ber fylkesmennene om råd – vil raskt vurdere om forbud er eneste løsning på hyttekonflikten

Regjeringen ønsker en rask løsning på den betente hyttekonflikten og ber nå landets fylkesmenn om konkrete råd i hyttekonflikten. Det kan igjen bety at regjeringen iverksetter forskriften om forbud mot å oppholde seg på hytter som ligger utenfor egen kommune.

Det opplyser distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland til VG.

– Jeg ber også om et klart råd om forbud er eneste løsning slik situasjonen er nå sier Helleland som er skuffet over at det fortsatt er så mange hytteeiere som ikke setter hensynet til andre først.

– Ingen av oss har de hverdagene vi selv ønsker oss nå. Men nå må vi stå sammen for å klare oss gjennom denne vanskelige situasjonen, sier Hofstad Helleland videre.

Hun påpeker at grunnen til at vi ønsker mer informasjon om situasjonen nå, er at vi ønsker en oversikt før helgen – og etter hvert påske.

– Beskjeden om å holde seg hjemme, gjelder fremdeles, understreker Helleland.

VG har tidligere i dag omtalt noen av de problemene som de store hyttekommunene sliter med i forhold til enkelte hytteeeiere i sin kommune.

Ordfører Petter Rukke i Hol kommune i Hallingdal for eksempel er både sjokkert og oppgitt over enkelte hytteeieres oppførsel etter at de fikk beskjed om å reise hjem.

– Vi har fått krav fra noen om delvis tilbakebetaling av eiendomsskatt og avgifter som vann og avløp. Som om vi skulle ha tid til å forholde oss til dette akkurat nå.

– Små kommuner er ekstra sårbare i en slik situasjon som vi er i nå. Helsetjenestene er allerede under et sterkt press. Nøkkelpersonell i helsetjenesten blir også syke eller settes i karantene, og det gjør at ressursene må brukes på de innbyggerne som bor i disse kommunene. Hyttekommunene kan ikke håndtere tusenvis av ekstra innbyggere nå, understreker Helleland.

Publisert: 18.03.20 kl. 15:57 Oppdatert: 18.03.20 kl. 16:37

