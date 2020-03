EN ANNEN DANS: Sylvi Listhaug sier at når man må holde seg på avstand på restauranter og på dansegulv så er det på tide å gjøre noe for dem som er avhengig av å kjøre kollektivt. Foto: Helge Mikalsen

Listhaugs corona-forslag: Innfør gratis bompassering og parkering

Frp-nestleder Sylvi Listhaug sier staten og kommunene om nødvendig må ta regningen for å forebygge corona-spredning i samferdselssektoren: – I denne kritiske perioden må det bli gratis å passere bomstasjoner og å parkere i byene, sier hun. Regjeringen sier nei.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg ser at et viktig tiltak som ble trukket frem for å forebygge at Corona-viruset sprer seg, er at stadig flere lar sine ansatte ha hjemmekontor. Men det er svært mange som har jobber hvor det ikke er mulig:

– Jobber du i en butikk i Oslo sentrum kan du ikke jobbe hjemmefra eller ha kundekontakt på Skype for å nevne et eksempel. For mange er tog, buss, T-bane og trikk alternativet. Og jeg tror mange av dem kvier seg for å ta kollektivtrafikk i disse dager, fordi bussen, toget eller trikken ofte er full – og faren for smittespredning er stor, sier Listhaug.

– Jeg mener situasjonen nå gjør det nødvendig å gi flere et alternativ til å komme seg på jobb uten å føle frykt for å pådra seg smitte på offentlige kommunikasjonsmidler. Til vi har fått kontroll med coronaviruset, bør folk gis gratis passering gjennom bommene i alle fall rundt de store byene.

Gratis parkering

Hun sier gratis parkering også bør tilbys i samme periode.

– Når flere i en periode vil komme inn i byen med bil, må det kortsiktig tilrettelegges for å gjenåpne parkering i gater og gjøre parkeringen gratis. Samlet vil dette kanskje kunne bidra til være et av de viktigste tiltakene for å hindre smitte.

– Er ikke dette ren Frp-populisme?

– Nei, jeg mener det er realiserbare tiltak, som raskt kan innføres og som gjør at folk skal få slippe å stå som sild i tønne på en T-bane eller et tog. Folk frykter at de blir smittet på vei til eller fra jobb, fordi det står eller sitter nær en som er smittebærer. Nå skal man ikke avholde store arrangementer. Kollektivtrafikken frakter tusenvis av mennesker hver dag.

– Jeg vil derfor utfordre byrådsleder Raymond Johansen til å gå foran. Hans byråd har foreslått en rekke tiltak i samme retning i dag, ved å forby forsamlinger på over 100 mennesker. Men foreløpig har han ikke kommet med noe som reduserer risikoen der en av de største ansamlingene av folk befinner seg, på trikker, tog og busser.

– Dette er vel ikke noe som bare skal gjelde Oslo?

– Nei, det må selvsagt gjelde alle byene i Norge, men hovedstaden kan vise vei og ta et grep som vil kunne virke. Når Raymond sier man må holde seg på avstand på restauranter og på dansegulv så er det vel på tide å gjøre noe for dem som er avhengig av å kjøre kollektivt også. Når flere kjører blir det også bedre plass for alle dem som ikke har bilen som et alternativ.

– Hvem skal ta regningen når inntektene forsvinner?

– Da må man vurdere å utsette prosjekter. Alternativet er at det må bli et spleiselag mellom kommunene og staten.

– Færre vil reise kollektivt

Helseminister Bent Høie (H) vil ikke gi gratis bompassering og parkering.

– Helsedirektoratet har allerede bedt arbeidsgivere som har mulighet til å innføre hjemmekontor eller øke bruken av fleksitid, om å gjøre dette. På den måten reduserer vi antall mennesker som reiser kollektivt samtidig. De som har mulighet til å ha hjemmekontor sparer bompenger.

Han legger til:

– I tillegg har Helsedirektoratet oppfordret kollektivselskaper til å sette i gang ekstra rengjøring av T-banevogner, busser, trikker også videre. De oppfordrer også til ekstra rengjøring på områder med stor publikumstrafikk.

– Ikke aktuelt

Raymond Johansen fnyser.

– Det er ikke aktuelt med gratis parkering eller å ta ned bomringen, dette opplever jeg som rå populisme fra Sylvi Listhaug og svært upassende i den situasjonen vi er i nå. Nå trenger Norge politisk samling og lederskap. Vi har en pandemi, vi må ta ansvar for å trygge befolkningen og sette inn nødvendige tiltak for å unngå smitte og spredning, sier han.

Han viser til at det har gått ut en oppfordring om at arbeidsgivere skal vurdere hjemmekontor for ansatte det er mulig for – og at flere har også pålagt ansatte å ha hjemmekontor.

– Vi oppfordrer i tillegg alle som kan til å reise utenfor rush og til å bruke sykkel eller å gå hvis man har mulighet til det. Dette vil til sammen gi bedre plass om bord til alle som må bruke kollektivtilbudet. Byrådet tar situasjonen svært alvorlig og vil kontinuerlig vurdere nye tiltak utover de vi allerede har satt i verk. Det kan bli aktuelt med tydeligere restriksjoner på oppfyllingsgrad på busser, trikker, båter og T-baner.

Publisert: 13.03.20 kl. 10:02 Oppdatert: 13.03.20 kl. 11:59

Fra andre aviser