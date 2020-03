BEKYMRET: Natalie Espeseth Mørch synes det er trist at det foregår arrangementer som «karantefester» rundt i landet. Her sammen med sønnen Liam den første tiden etter en tøff fødsel. Foto: Privat

Isolerte seg med sin utsatte 3-åring: – Vi er veldig redde

Natalie Espeseth Mørch (21) har allerede kjent på dødsangsten én gang da sønnen Liam (3) holdt på å dø. Det vil hun ikke kjenne på igjen. Nå ber moren folk overholde karantenen under corona-epidemien.

Torsdag innførte regjeringen inngripende tiltak i hele Norge for å begrense smitten av coronaviruset.

Norge er ifølge FHI i startfasen av epidemien allerede.

– Vi har valgt å totalisolere oss, for vi vet ikke hva som kan skje, og det er ikke verdt risikoen, sier Natalie Espeseth Mørch.

3-åringen hennes Liam er i risikogruppen. Etter en for tidlig fødsel i uke 26 ble han operert, og legene fant etter hvert en svært sjelden krefttype. Etter mange vurderinger tror de nå Liam er kreftfri, men han er fortsatt under oppfølging.

Det var iFinnmark som omtalte saken først.

Liam har i tillegg lungesykdommen BPD, som er svært vanlig for premature barn, og det er usikkert hvordan immunforsvaret hans fungerer sammenlignet med andres.

– De første årene i barnehage var han mer syk og hjemme enn i barnehagen. Han ble ofte veldig syk veldig lenge. Derfor er det jo skummelt med den nye epidemien, sier Mørch.

Manglende info

Sist Liam var ordentlig syk lå han på sykehuset med influensa. Da fikk foreldrene beskjed om at det var stor sjanse for at han ikke kom til å overleve natten, og de valgte å hastedøpe han der og da. Men Liam kjempet for livet og overlevde natten.

– Vi har sett hvor ille det kan gå, og vi vet ikke hvor ille det kan bli med dette viruset. Det vet ingen andre heller, sier Mørch og legger til:

– Vi er veldig redde. Vi har vært gjennom den dødsangsten før, og vi vil ikke oppleve den igjen.

Da Mørch ringte informasjonslinjen for rundt en uke siden, kunne de ikke gi henne noen spesifikke retningslinjer eller tiltak for utsatte barn som Liam.

– De sa bare at de mangler info, men at han absolutt var i risikogruppen. Så vi fikk beskjed om at vi skulle være forsiktige.

Bekymret for karantenebrudd

Mørch forteller at de får venner og familie til å handle for seg, og at begge foreldrene og sønnen holder seg inne i Mehmn i Finnmark.

– Det er et lite sted, og alle går på samme butikk her. Så hvis smitten først kommer hit, sprer den seg nok raskt.

Fredag kveld meldte iFinnmark at det som var Finnmark fylke nå har fått sitt første bekreftede coronavirus-tilfelle.

Ifølge VGs oversikt har Troms og Finnmark nå 22 registrerte smittetilfeller av corona.

Mørch ser nå med bekymring på ting som «karantefester», som har blitt et problem den siste tiden. Meldinger om større ungdomsfester og feiring av skolefri fikk politiet i Oslo til å rykke ut med en bekymringsmelding før helgen.

TØFF START: Liam ble hastedøpt på sykehuset da foreldrene ikke visste om han kom til å overleve natten. Foto: Privat

– Jeg synes det er kjempetrist. Det er mange av oss som har syke barn som er i risikogruppen.

Helsedirektoratet har fått konkrete meldinger om personer som bryter hjemmekarantenen.

– De er i karantene fordi de ikke skal møte mennesker på nært hold. Man skal ikke møte andre mennesker enn de man bor sammen med, sa direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog til VG 5. mars.

Liam snakker ikke så mye, forteller Mørch, som synes det er skummelt å tenke på at han kan bli syk uten at hun oppdager det i tide.

– Det er litt skummelt at han ikke kan fortelle meg hvordan han føler seg, og i tillegg bor vi et stykke unna sykehus, så jeg håper virkelig at folk er flinke nå. Det er klart det er kjedelig å være i karantene, men dette vil gå mye raskere tilbake om vi legger ned en innsats nå, sier moren.

