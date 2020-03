Enighet om omskrevet coronalov på Stortinget

Stortinget er enige om innholdet i den nye kriseloven, som kun skal vare i en måned.

Det kommer frem under en pressekonferanse om coronaloven lørdag ettermiddag i Vandrehallen på Stortinget.

– Vi behandler i dag en ekstraordinær lov. Den er nødvendig fordi landet er i en krisesituasjon. Hjulene i samfunnet skal gå rundt, sier Jonas Gahr Støre, som er saksordfører for behandlingen av regjeringens kriselov, som ble fremmet for Kongen i statsråd onsdag.

Lovforslaget til regjeringen skulle gjøre det mulig for regjeringen å iverksette store tiltak uten å gå til Stortinget. Den ville gi regjeringen fullmakt til å omgå en rekke lover, og sette EØS-avtalen og internasjonale konvensjoner til side.

Mindre omfattende lov

Lørdag stemmer et samlet Storting for å gi regjeringen utvidet mulighet til å endre lover og regler, uten å gå veien om Stortinget. Men loven blir langt mindre omfattende enn regjeringen ba om. Loven kan kun benyttes når Stortinget ikke kan håndtere saken.

– Dette er ikke en generell fullmakt, men er rammet inn, sier Støre.

Loven vil vare i en måned, ikke seks måneder slik regjeringen foreslo.

– Flertallet i Stortinget var enig om at forslaget fra regjeringen var for vidtgående og hadde for lang varighet. Vi har lyttet til innvendingene fra noen av landets ledende jurister og endret lovteksten slik at fullmaktene blir så små som mulig, så korte som mulig og prosessene så gjennomsiktige som mulig, samtidig som vi sikrer at myndighetene kan snu seg raskt for å holde hjulene i gang og levere trygge tjenester i en svært krevende tid, sier han.

Forskrifter skal kunngjøres umiddelbart i Stortinget og gjelder ikke dersom en tredel av Stortinget ikke gir sin støtte.

Tidligere skepsis fra SV

Først lå det an til bred enighet på Stortinget om loven, men i går varslet Audun Lysbakken (SV) at enigheten ikke er sikret.

– I vårt parti er det sterk skepsis. Både fordi det er uklart hvor bredt loven kan bli tatt i bruk, og fordi Stortingets mulighet for løpende kontroll er for svak, sa Lysbakken til VG.

Lysbakken poengterer lørdag at fullmaktsloven er omgjort til en «sikkerhetsventil» og vektlegger at det var helt uaktelt for partiet å stemme for regjeringens forslag.

– Stortinget har tatt kontroll. Det som nå vedtas er en radikalt forandret lov, som sikrer Stortinget løpende kontroll, styrker åpenhet og mindretallsrettigheter og slår fast at lovsaker fortsatt skal behandles i Stortinget så sant mulig, sier han.

– Det et enstemmig storting i dag vedtar, er noe helt annet enn det regjeringen foreslo. Blant annet skal det være åpenhet rundt endringene, et mindretall av stortinget skal kunne stanse dem når som helst, og den midlertidige loven skal ikke vare lenger enn en måned.

– Dette har vært en prosess som har vist hvor viktig det er å sikre åpenhet om lovarbeidet, og at man får innspill fra alle relevante parter.

Jurister har vært kritiske

Flere jurister har skrevet under et kritikk-opprop mot regjeringens kriselov og advart mot forslaget, som de beskriver som «demokratisk galskap», og en «abdisering» fra Stortinget.

Statsminister Erna Solberg sa under en pressekonferanse torsdag at lovforslaget vil sette regjeringen i bedre stand til å møte de utfordringene som kommer.

– Det er for å få ting til å fungere, det er ikke for å tilta oss nye maktområder i vårt samfunn.

