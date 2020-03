BEGRENSET KAPASITET: Flere legevakter har satt opp telt hvor de kan teste pasienter for coronavirus. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Mange kommer ikke igjennom på coronatelefonen

Mange mennesker som er syke med influensaliknende symptomer og ønsker å få testet seg for coronaviruset, opplever å ikke komme gjennom på coronatelefoner, til leger og legevakt.

Corona-utbruddet fører til enorm pågang på telefon til helsevesenet i Norge. Mange melder om lang ventetid eller at de ikke kommer igjennom i det hele tatt.

En Oslo-mann forteller at han ble henvist av sin fastlege til sjekk av coronasmitte tirsdag.

– Jeg ble bedt om å ringe legevakten i Oslo. Jeg satt i over fem timer i telefonkø før jeg kom igjennom, hevder mannen.

– Dette er voldsom underkapasitet og jeg vil tippe mange i verste fall dropper testing på grunn av denne proppen. Dette bør komme frem slik at problemet kan rettes og at folk ikke gir opp selv om det er lang ventetid, sier mannen.

Hverken Helsedirektoratet eller Helseetaten i Oslo kommune har foreløpig svart på VGs henvendelser onsdag.

Sprengt kapasitet

Mandag opprettet Oslo kommune en coronatelefon for sine innbyggere. Men allerede dagen etter er kapasiteten sprengt fordi folk fra andre kommuner også ringer. Den første dagen mottok den 1750 anrop, men fikk bare behandlet 350 av henvendelsene.

– Vi ser på muligheten for å øke kapasiteten vår og få ned saksbehandlingstiden, men vi vil ikke kunne motta henvendelser fra andre kommuner. De må henvende seg til sin kommune og få hjelp der, sier prosjektdirektør Jan Olsen Nytveit til NTB.

Legevakten i Bergen meldte tirsdag kveld om en ventetid på nærmere to timer.

For at legevakten skal kunne hjelpe dem som er syke, er det viktig at alle som er friske og har spørsmål om koronavirus først sjekker om de finner svar på nettsidene til kommunen og Folkehelseinstituttet før de ringer, skriver Bergen kommune i en pressemelding.

– Det er viktig at innbyggere som har stort behov for helsehjelp får kontakt med legevakten, sier etatsdirektør Brita Øygard i pressemeldingen.

11.000 henvendelser

I løpet av seks dager i forrige uke kom det 11.000 henvendelser til informasjonstjenesten som ble opprettet for å avlaste helsevesenet. Bare søndag besvarte legevakten i Stavanger 900 anrop på koronatelefonen og 600 på den ordinære legevaktlinjen.

Oslo universitetssykehus og Helsedirektoratet ba tidligere denne uken publikum om å unngå unødvendig bruk av numrene 113 og 116 117.

Kommunaldirektør Kristin Nilsen i Bærum kommune sier til Budstikka at det er veldig stor pågang på coronatelefonen. De øker stadig bemanningen, men sliter for å få ned ventetiden.

– Det tar for lang tid, og det henger litt sammen med at man ringer den telefonen for å få generelle råd, og det kan man ikke. For generelle råd og veiledning, så skal man ringe 815 55 015, sier hun til Budstikka.

Kommer ikke igjennom

En annen VG-tipser forteller at vedkommende har vært i et område med utbredt smitte og fått milde symptomer nå to uker etter hjemkomst.

– Jeg ønsker råd fra lege om testing, og forsøker å ringe coronatelefonen til Oslo kommune, men kommer ikke gjennom. Den åpnet klokken 12 i dag, og etter å ha vært i telefonkø i 45 min fikk jeg plutselig opptattsignal. Nå er meldingen «ekstremt stor pågang, prøv igjen senere» uten at man engang havner i telefonkø, forteller vedkommende.

Vedkommendes fastlege skal ha vist til at alle henvendelser skal gå til dette nye nummeret, som også skal vurdere behov for eventuell testing, som uansett ikke foretas av fastlegen.

– Men når man ikke kommer gjennom på denne telefonen, og får beskjed om å ikke ringe verken fastlege eller legevakt, hva gjør man da? spør den bekymrede tipseren.

– Gir opp

En sykepleier på et større sykehus på Østlandet skriver til VG at hun er blitt kontaktet av en bekjent som forteller at flere ansatte i et firma er blitt syke samtidig med feber og andre influensasymptomer etter at et par av kollegene kom hjem fra reise.

– Alle har forsøkt å nå frem på coronatelefonen, hvor de fikk beskjed om å kontakte fastlegen. Hos fastlegen har de fått beskjed om at de må kontakte legevakten. Det gjorde de alle mandag, og fikk beskjed om å kontakte fastlegen. Andre ganger de har forsøkt å ringe legevakten, ringer det i tre minutter før det blir brutt, forteller sykepleieren, som ønsker å være anonym.

– Med så få smittede det er i Norge per nå, er systemet så dårlig at folk ikke har mulighet til å følge opp videre, selv om de ønsker det. Etter et døgns iherdig innsats ser jeg at de ikke orker mer, sier sykepleieren, som er veldig bekymret.

Helsemyndighetene ønsker at du søker hjelp slik:

Hvis du ikke er syk, gå først til nettsidene til Folkehelseinstituttet eller din kommune. Personer som har generelle spørsmål bes om å benytte Helsedirektoratets informasjonstelefon – 815 55 015. Er du syk, ring først fastlegen din, som vurderer symptomene dine. Ved mistanke om smitte kan du ringe coronatelefonen i din egen kommune. Er du alvorlig syk og trenger helsehjelp, kontakt legevakten på 116 117. Står liv og helse i fare, ring nødnummeret 113.

Kilde: Oslo kommunes side om coronaviruset

