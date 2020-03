TOMME HENDER: De selvstendig næringsdrivende frisørene Hilde Froland (58) og Lene Jensen (46) er fratatt muligheten til å jobbe av smittevernhensyn. Derfor hadde de håpet fra lønnskompensasjon fra staten fra første dag. Foto: Privat

Frisører skuffet over krisepakke – uten inntekt i 16 dager etter yrkesforbud

De selvstendig næringsdrivende frisørene i Froland må belage seg på 16 dager helt uten inntekt etter yrkesforbudet. Statens krisepakke slår ikke inn før på dag 17.

– Det synes vi er veldig skuffende, sier frisørene Hilde Froland (58) og Lene Jensen (46) til VG.

De tok det nesten for gitt at også de selvstendig næringsdrivende og frilansere som i praksis er pålagt yrkesforbud under corona-pandemien blir fullt ut kompensert for lønnstapet fra første dag, i praksis fra og med fredag den 13. mars.

Men det har hverken regjering eller storting lagt opp til i sine tiltak for å avhjelpe dem som nå midlertidig har mistet levebrødet sitt.

I stedet blir selvstendig næringsdrivende og frilansere med yrkesforbud kompensert først fra og med dag 17 etter at inntekten falt bort, viser Stortingets krisepakke som ble presentert mandag morgen.

Da blir de godtgjort med 80 prosent av gjennomsnittet av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G (6 ganger grunnbeløpet i folketrygden = 599.148 kr.)

– Dette burde jo åpenbart ha vært en ordning som gjaldt fra første dag da selvstendig næringsdrivende frisører og andre i praksis ble fratatt muligheten til å drive sin virksomhet. Dette var dårlige greier, sier frisørene i Froland sin regnskapsfører Tom Eivind Koveland (63) til VG.

Han legger ikke skjul på at både han og frisørene er skuffet over at de nå lever i et tvungent yrkesforbud med null i inntekt – uten å bli kompensert for det før i april – i praksis.

Vårukene før påske er vanligvis en tid med stor pågang for frisørtjenester i salongen, ifølge frisør Hilde Froland. Nå må hun bruke tiden på andre gjøremål enn å betjene frisørkunder.

– Det må da gå an for politikerne å endre teksten om kompensasjon for inntektsbortfall fra dag 17 til dag 1, sier frisørene til VG.

SAMMEN OM KRISETILTAK: Tre av dem som forhandlet frem Stortingets krisepakke i helgen: Sylvi Listhaug (Frp), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Hadia Tajik (Ap). Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

– Ikke kapasitet i NAV

Både Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og stortingsrepresentant for SV, Kari Elisabeth Kaski, sier de forstår frisørenes frustrasjon.

De selvstendig næringsdrivende i Norge er ingen liten gruppe, men består av rundt 200.000 personer, ifølge SMB Norge (tidligere Bedriftsforbundet).

– Jeg har stor forståelse for at de reagerer på dette. Skulle vi på så kort tid ha innført en kompensasjonsordning til disse gruppene fra dag 1, så måtte vi ha laget et helt nytt system. Det er det rett og slett ikke kapasitet til i NAV. I stedet tok vi utgangspunkt i en sykelønnsordning som er etablert – og som NAV kan bruke på kompensasjon for tapt inntekt, sier Kaski til VG.

FORSTÅR: Kari Elisabeth Kaski (SV) uttrykker forståelse for misnøyen blant selvstendig næringsdrivende med Stortingets krisepakke. Foto: Tore Kristiansen, VG

Hun understreker imidlertid at krisepakken fra Stortinget mandag blir utvidet senere.

– Stortinget har bedt regjeringen komme tilbake med ytterligere tiltak for folk i arbeidslivet som er ekstra hardt utsatt under corona-pandemien. Selvstendig næringsdrivende frisører kan eksempelvis være en slik gruppe, sier Kaski.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum bekrefter det SVs finanspolitiker sier.

– Vi valgte denne løsningen for selvstendig næringsdrivende for at NAV i det hele tatt skulle klare å få dette til i praksis. Husk også at 80 prosent av snittinntekten i lønnskompensasjon er en høyere sats enn det vi i utgangspunktet hadde foreslått på 62 prosent, minner Vedum om.

I et annet punkt i krisepakken for selvstendig næringsdrivende og frilansere som blir rammet av yrkesforbud under corona-epidemien, heter det at «Stortinget ber regjeringen gi selvstendig næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag 3 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler.»

Regjeringens krisepakke (kom før helgen) Utsatt frist for forskuddsskatten: Personlige næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai.

Permitteringsreglene endres: Perioden arbeidsgiver betaler kuttes fra 15 til to dager.

Reglene for karensdager endret. Vanligvis er det tre karensdager mellom permitteringstiden og dagpengetiden, men de blir nå fjernet.

Flypassasjeravgiften for flyginger mellom 1. januar i år og 31. oktober, oppheves. Det samme gjøres samtlige lufthavnsavgifter til og med 30. juni 2020.

Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet, gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene.

Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet.

Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med virusutbruddet. (Kilde: Regjeringen) Vis mer

Dette tiltaket skal rette seg inn mot selvstendig næringsdrivende og frilansere som er- eller blir syke under corona-epidemien og som er rammet av yrkesforbudet, får VG bekreftet av både Sp, SV og Frp.

