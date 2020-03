Erna Solberg: Stenger flyplasser og havner

Klokken 08.00 mandag morgen stenger Norge flyplasser og havner og innfører utstrakt grensekontroll.

For mindre enn 10 minutter siden

Det sier statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse lørdag rett etter klokken 18.

– Disse siste dagene har vært helt uvirkelige for meg og det har det sikkert vært for alle dere andre, begynte hun med.

Hun la til at situasjonen er alvorlig.

– Og den kommer til å kreve mye av oss. Dette rammer hverdagen vår, helsevesenet og økonomien vår. Mange opplever at hverdagen er snudd på hodet. Jeg takker alle i førstelinjen, i helsevesenet, men også alle andre, sa statsministeren.

Hun sier det tas fem nye grep. For det første er det besluttet å stenge flyplassene og havnene og ha utstrakt grensekontroll. Det iverksettes fra mandag klokken 08.00.

– Men det er ingen hermetisk stenging. Nordmenn som er på reise i utlandet, skal få komme hjem.

Hun sier også at de har utvidet beredskapsressursene.

– Vi er i dialog med Norwegian og SAS om de kan behjelpelige med å frakte smitteverutstyr og hente nordmenn hjem fra utlandet. Men kan ikke garantere at vi skal hente nordmenn hjem fra hele verden.

Solberg oppfordret i tillegg alle til å ikke reise på hytta, som flere har gjort de siste dagene, tross klare advarsler fra helsemyndighetene.

– De som reiser på hyttene nå, gjør det vanskelig for kommunene å opprettholde sin virksomhet. Jeg oppfordrer alle på hytter om å reise hjem.

– Vi forventer titusener med permitterte de neste ukene. Frilansarbeidere og andre får inntektsgrunnlaget revet bort over natten. Vi er i gang med nye milliardtiltak. La det være helt klart - vi er villige til å gjøre alt som trengs for å sikre norsk økonomi og bistå næringslivet.

Solberg oppfordret til å vise omsorg på andre måter enn å være fysisk til stede. Hun nevner spesielt sykehjemspasienter som nå må unngå besøk.

– Vi vet ikke hvor lang tid dette tar, men jeg mener at vi har stamina til å klare dette sammen. Vi gjør nå en ekstra dugnad i samfunnet for at de som er utsatt og ikke vil tåle dette viruset.

På spørsmål fra VG på pressekonferansen om hvor lenge Solberg ser for seg at tiltakene må gjelde, svarte Solberg:

– Vi vil vurdere tiltakene etter hvert og se hvilke erfaringer vi får. Vi vil få flere som er syke. Det at vi tar kraftig til nå, gjør at vi muligens kan løfte på andre ting etter hvert.

Solberg sier at Stortinget viser vilje til konstruktivt samarbeid.

Ansvaret for å informere turister i Norge overlates til lokale myndigheter, sier Solberg.

Publisert: 14.03.20 kl. 18:19

Les også

Mer om Coronaviruset Helse

Fra andre aviser