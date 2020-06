HØYTRYKK: Inn mot helgen skal temperaturen stige i store deler av landet, og badeplassene kan igjen bli godt besøkt. Foto: Hallgeir Vågenes

Nå kommer sommervarmen tilbake

Etter en pinsehelg med strålende sommervær kom en periode med lavtrykk og regn over store deler av landet. I løpet av neste uke ser det ut til at temperaturen stiger.

– Nå er det fremdeles en stund til neste helg, men prognosene antyder at det i løpet av uken som kommer og inn mot neste helg blir høyere temperatur igjen og mye bra vær, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Martin Granerud.

Forrige helg var det kjempevær mange steder i landet, mens den siste uken har vært preget av lavtrykksaktivitet og perioder med nedbør.

Dersom prognosene slår til, kan man forvente seg lufttemperaturer som gjør at det frister med bading.

– Hvis dette høytrykket slår til forventer vi temperaturer omkring 25 grader igjen. Forrige helg ble det registrert 28 grader enkelte steder. Hvis høytrykket slår til vil det bli lignende temperaturer, sier Granerud.

Meteorologene på Twitter har lagt ut et bilde som sammenligner temperaturene mellom mandag 8. juni og lørdag 13. juni slik prognosene antyder.

Flere steder ser temperaturen ut til å stige med rundt 10 grader fra mandag til lørdag. Østafjells ser det ut som en gradvis bedring fra tirsdag med lengre perioder med sol.

– På Vestlandet og i Midt-Norge vil det bli en bedring fra og med torsdag eller fredag, men det kan bli temperaturer opp mot 20 grader allerede onsdag. I Nordland vil det ta litt lengre tid med pålandsvind torsdag og fredag, sier Granerud.

Granerud legger til at det alltid er en viss usikkerhet med langtidsvarsel, men at tendensen er at vi går mot stigende temperaturer i uken som kommer.

– Det er absolutt lov å håpe på at vi får en like fin helg neste uke som vi hadde forrige helg, avslutter Granerud.

