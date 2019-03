LOSET I HAVN: Slepebåten «Vivax» (bak) var med i arbeidet med å «redde» cruiseskipet «Viking Sky» i helgen. Foto: Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

Kapteinen på slepebåten «Vivax»: – Vi hadde ikke gjort det om vi ikke var helt nødt

Cruiseskipet «Viking Sky» la til kai i Molde søndag klokka 16.33 etter å ha blitt loset i havn av blant andre slepebåten Vivax. Kapteinen forteller om en strabasiøs ferd.

Flere skuelystne møtte opp og applauderte da cruiseskipet «Viking Sky» endelig la til kai i Molde søndag ettermiddag. Dette ved hjelp av to slepebåter, måtte «snu» cruiseskipet 180 grader, og lose det i havn.

– Vi har sovet godt i natt, vi. Når vi først fikk på plass eskortelina, var mye gjort, selv om værforholdene ikke var bra for noen. Det stilnet heldigvis litt fra søndag morgen og utover. Stille var det ikke, men det var et helt annet værbilde enn tidligere, forteller kaptein på slepebåten «Vivax», Leif Arne Sørenes, til VG.

Den lille taubåten, med et mannskap på fire personer, fulgte «Viking Sky» hele tiden fra lørdag ettermiddag og til ankomst Molde. Nå er den altså kommet hjem til Aukra etter drøye 30 timer i tjeneste.

Sørenes legger ikke skjul på at slike operasjoner innebærer en viss risiko.

– Ja, selvsagt. Det var høye bølger og mye vind i starten, og da er det alltid en fare for at man kommer for nær og smeller inn i skipet. Da blir det trist. Men det bor 5000 hestekrefter i den lille båten vår, så det pleier å gå greit. For vår del var ikke dette så dramatisk, men for Viking Sky var det selvsagt det, sier kapteinen.

HARDT DØGN: Leif Arne Sørenes er kaptein på slepebåten «Vivax», og hadde nok å stri med i helgen. Foto: Privat

Han forklarer hvordan oppladningen til aksjonen var:

– Vi visste hva vi gikk til, og det hadde vært dårlig vær hele dagen. Og når Hovedredningssentralen spør om vi kan gjøre dette, kan man ikke si nei. Vi måtte bare gjøre det beste ut av det.

– Hvordan opplevde du ferden ut?

– Det var skikkelig ille både med tanke på vind og sjø. Det blåste fra sydvest, og var rimelig humpete. Vi hadde ikke gjort det om vi ikke var helt nødt, sier kapteinen.

Han var likevel ikke redd da uværet herjet som verst.

I TRYGGHET: Passasjerer vinket til folket etter å ha kommet trygt fram til Molde. Foto: Jørgen Braastad

– For vår del er det ikke farlig. Stabiliteten i båten er forferdelig god, så sånn sett er det ingen katastrofe. Men det er klart, alt som er løst flyr jo rundt under en sånn tur. Folk er forskjellige, men selv var jeg ikke redd for egen sikkerhet, forteller Sørenes, som «tok kvelden» tidlig etter at Viking Sky var trygt plassert i Molde.

– Ja, jeg gikk tidlig køys på søndagen. Men var oppe igjen til vanlig tid i dag, sier han og ler.

APPLAUDERTE: Flere frammøtte klappet og jublet da Viking Sky var trygt på plass i Molde. Foto: Jørgen Braastad

Mandag meldte Helse Møre og Romsdal at én cruisepassasjer fortsatt er alvorlig skadet etter ulykken. Totalt har 28 personer fått behandling på sykehusene i Molde og Kristiansund. Fortsatt er ni personer innlagt.

Politiinspektør Yngve Skovly fortalte til VG mandag at politiet starter flere undersøkelser, blant annet avhør, av sentrale personer som var om bord på cruiseskipet da det sendte ut en mayday-melding om motorstans på Hustadvika ved 14-tiden lørdag.

25.03.19 16:41