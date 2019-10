FOTO-GLEDE: Studentene Andrea Bue Johansen og Marie Arnesen (t.v) fikk snap sammen med Abid Raja. Foto: MATTIS SANDBLAD

Raja kritisk til eget parti: - Vi har ikke sakseierskap til en eneste sak

BERGEN (VG) Abid Raja (43) fortalte i Bergen onsdag kveld at han har meldt seg som kandidat til ledelsen i Venstre. Samtidig gjorde han det klart at politikken må endres.

Oppdatert nå nettopp







– Jeg kan bekrefte at jeg har meldt til valgkomiteen at jeg stiller meg til disposisjon, sier Raja til VG onsdag kveld, etter at han deltok på et møte i jusstudentforeningen Mino. jur i Bergen. Foreningens leder og Unge Venstre-politiker Sarah Zahid, var ordstyrer og spurte ham om han har sagt ja til valgkomiteen.

les også VG-fotografenes beste bilder i september

– Jeg har ikke sagt dette før nå, men siden jeg har levert mitt svar til valgkomiteen, synes jeg det nå er greit å informere om at jeg har stilt meg til disposisjon, sa han.

Til VG sier Raja sier det er to årsaker til det.

Fakta Abid Qayyum Raja (43) er født 5. november 1975 i Oslo. Hans foreldre kommer fra Pakistan. Har embetseksamen i jus og mastergrad i forskningsmetodikk fra Oxford og har blant annet jobbet som advokat, politiadvokat i Politiets utlendingsenhet og nemdleder i Utlendingsnemnda. Raja har mottatt flere priser, blant annet Fritt-Ords prisen og Internasjonal religionsfrihetspris i USA. Han er i dag visepresident på Stortinget, medlem av Stortingets finanskomite ,omstridt politiker etter fighten med Frp i sommer og mulig kandidat til ledelsen i Venstre ved valget på landsmøtet til våren.

– Ingen bør stille slike krav

– Jeg ser at de andre kandidatene har gått offentlig ut og sagt at de har stilt seg til disposisjon. Da er det naturlig at jeg også gjør det.

– Det andre er at jeg ikke ønsker at det skal bli et tema inn mot og på landskonferansen til Venstre i helgen. Det er spørsmålet om jeg stiller meg til disposisjon som alle sentrale norske redaksjoner har stilt meg denne uken. Og da vil jeg nå bekrefte at jeg har gjort det.

– Det betyr at du ønsker deg inn i ledelsen?

– Ingen bør stille slike krav eller utelukke det: Valgkomiteen bør stå fritt til å sette sammen det beste laget.

– Du har sagt at Grande bør fortsette som partileder, hvis hun vil. Mener du det ennå, nå som det er kjent at knapt noen fylkeslag som krever at hun skal fortsette?

– Jeg står fast ved det, så lenge Trine selv ønsker det. Nå har lokallag og mange fylkeslag sendt inn sine innstillinger. Da blir det opp til valgkomiteen å innstille. Jeg har tillit til at de gjør en god jobb.

Mangler eierskap til saker

På møtet i Bergen fortalte han hvordan han mener partiet kan løfte seg. Og hva som er problemet.

– Vi har ikke sakseierskap til en eneste sak. Vi må ha sakseierskap for å løfte oss. Det høyeste er 14 prosent knyttet til klima. Resten av sakene våre ligger nede på to-tre prosent. Da er det ikke rart vi ikke får så stor oppslutning.

les også Trine Skei Grande bekrefter: Tar gjenvalg som partileder

– Hvordan gjøre noe med det?

– Vi må gjenvinne det politiske sentrum. Og vi må bli et mye klarere og litt mer ungdommelig parti, som kan vinne kampen om klimavelgerne. Jeg sier ikke at vi er et gubbeparti, men vi kan bli litt mer ungdommelig og friskt.

Han avviser at veien er til venstre for venstre, mot Arbeiderpartiet, som dagens Unge Venstre-leder har luftet.

– Vi er et sentrumsparti, som står på sentrum-høyresiden i dag. Jeg mener det er riktig. Vårt søsterparti i Frankrike har vist at det går an.

Han sa også at de må greie å synliggjøre forskjellene mellom eksempelvis De grønne og SV, som de kjemper med klimavelgerne om.

– Det gjelder blant annet å vise frem forskjellen i vurderingen av NATO og EØS, som er viktig for oss, men som skiller oss fra SV.

HILSERUNDE: Abid Raja bekrefter at han har stilt seg til disposisjon for valgkomiteen. Foto: MATTIS SANDBLAD

Vil ikke kommentere Bergen-motgang

Abid Raja (43) er av mange fylkeslag foreslått som kandidat til ledelsen i partiet: Troms, Finnmark, Hordaland, Vestfold, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Innlandet og hans eget hjemfylket Viken.

VG har skrevet om en stor vestlandssplittelse i Hordaland, hvor Hordaland Venstre vil ha Raja inn i ledelse, mens han ikke engang er foreslått som en av kandidatene til de 12 høyeste vervene i innstillingen fra Venstre av Bergen.

– Er det derfor du drar til Bergen for å lansere ditt kandidatur?

– Jeg takket allerede i februar ja til å åpne en konferanse torsdag og jeg sa ja til å delta på jusstudentkonferansen i august.

– Hva tenker du om at du fikk et nei til ditt kandidatur fra Venstre i Norges nest største by?

– Det vil jeg ikke si noe om i media.

Han var blant de første innvandrerne til å utdanne seg til å bli advokat fra juridisk fakultet i Norge, og den første med minoritetsbakgrunn til å få Norway Scholarship-stipendet for å studere ved Universitetet i Oxford.

Rundt 70 jusstudenter i jussbygget i Bergen, hadde kommet for å høre på ham.

Publisert: 23.10.19 kl. 21:30 Oppdatert: 23.10.19 kl. 21:45







Mer om