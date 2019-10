Klima- og miljøminister Ola Elvestuen i Venstre var blant de som ønsket avgiftsfritaket for å få fart på bruk av biodrivstoff. Nå fjerner han fritaket. Foto: Frode Hansen

Innfører full avgift på biodrivstoff med palmeolje

Regjeringen vil innføre full avgift på biodrivstoff for å bli kvitt palmeolje på norske veier.

Det får VG bekreftet fra flere kilder før statsbudsjettet presenteres i dag.

Forhandlere av bensin og diesel har et krav om at 12 prosent av det de omsetter neste år skal være fra biodrivstoff. Fra neste år øker dette kravet til 20 prosent.

Alt forhandlere selger over dette kravet er fritatt avgiften for veibruk. Det er dette fritaket som nå fjernes for biodrivstoff.

Det vil si at det blir full avgift på biodrivstoff som man ikke kan utelukke at har ført til avskoging eller fortrenging av matproduksjon.

– Det er palmeoljen som er den store synderen, ellers kunne vi kjørt på med tøffere krav om omsetning av biodrivstoff, sier Terje Halleland, energipolitisk talsmann i Frp.

Avgiftsfritaket skulle få fart i satsningen på biodrivstoff som erstatter fossilt drivstoff på norske veier. Tiltaket fikk en annen konsekvens, da det viste seg at halvparten av biodrivstoffet i 2017 kom fra palmeolje.

Ifølge Regnskogfondet er palmeolje hovedgrunnen til at regnskog hugges ned i Indonesia og Malaysia.

– Problemet ble at kravet om å omsette biodrivstoff ble for tøft. De som ville omsette biodrivstoff som ikke førte til avskoging, de fikk ikke tak i det, sier Halleland.

Biodrivstoff omsatt i Norge skal være godkjent som bærekraftig, men i fjor kom organisasjonen Greenpeace med en rapport der de hevder at selv de godkjente produsentene hugger regnskog i Indonesia.

I fjor økte salget av avansert biodrivstoff, laget av rester og avfall, mens det totale salget av biodrivstoff gikk kraftig ned.

