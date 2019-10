BEKYMRET: Kjersti Toppe (SP) mener Stortinget har et ansvar for å styrke tilbudet til de fødende Foto: Hallgeir Vågenes

Vil endre følgetjenesten: Alle med over 60 minutters reisevei kan få krav på følge

Senterpartiet vil endre tilbudet til fødende kvinner i hele Norge. Dersom de får gjennomslag for sitt nye forslag, kan alle kvinner med mer enn en times reisevei ha krav på følge av jordmor til sykehus.

Senterpartiet, med Kjersti Toppe (Sp), fremmer i dag et forslag på Stortinget om at alle kvinner med mer enn 60 minutters reisevei til nærmeste fødested skal ha en lovfestet rett på følge av jordmor.

Forslaget skal behandles i helse- og omsorgskomiteen før jul.

VG kunne i august avdekke at 77 norske kommuner mangler følgetjeneste – ni år etter at Stortinget ga Helseforetakene ansvaret for ordningen. Den gangen ble det fastslått at ordningen skulle ha en døgnkontinuerlig vaktberedskap, og at alle som har mer enn 90 minutters reisevei, har rett til følge av jordmor.

Tallene er basert på VGs landsdekkende spørreundersøkelse blant Norges 422 kommuner. Alle kommunene har svart på undersøkelsen.

– Kritikkverdig

– VGs kartlegging har gjort oss oppmerksomme på hvor dårlig det står til med følgetjenesten. Jeg mener det er kritikkverdig at vi ikke har fått disse tallene fra regjeringen. På bakgrunnen av VGs tall, fremmer vi nå dette forslaget, sier Toppe til VG.

Hun mener grensen må senkes fra 60 til 90 minutter, fordi nyere forskning viser at risikoen for skade på barn eller mor øker med reisevei over 90 minutter (se faktaboks).

Helseminister Bent Høie (H) sa dette om følgetjenesten til VG i august:

– Undersøkelsen viser at det er behov for å være enda tydeligere overfor helseforetakene. Det som gjør meg urolig i denne saken er at kommuner som ønsker følgetjeneste, ikke har fått gjennomslag hos helseforetaket. Sånn kan det ikke være, sier Høie.

– Politikernes ansvar

– Følgetjenesten er viktig for pasientsikkerheten og tryggheten for de fødende. Når følgetjenesten ikke virker, er det politikernes ansvar å styrke den. Vi mener grensen for reisevei må være lovfestet, og ikke veiledende, sier Toppe.

Situasjonen for følgetjenesten er verst nord i landet, viser VGs kartlegging:

I Finnmark har kvinner lengst reisevei til nærmeste fødeavdeling. Her mangler 10 av 19 kommuner følgetjeneste.

I Nordland fylke mangler 16 kommuner følgetjeneste.

I Trøndelag og Møre og Romsdal mangler mer enn ti kommuner følgetjeneste, ifølge VGs kartlegging.

– Kartleggingen til VG viser at sykehusene praktiseres 90 minutters grensen som en minimumsgrense. Det var aldri intensjonen til Stortinget når Helseforetakene fikk denne oppgaven med å organisere følgetjenesten i 2008.

– Vet du noe om hvordan de andre partiene vil stemme?

– Så langt har jeg ingen oversikt over det. Men jeg håper flere partier vil være med å styrke følgetjenesten.

Publisert: 03.10.19 kl. 11:49







