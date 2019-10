REKORDSTOR: Kompisene viste lørdag frem den gigantiske spretterten de har laget. Fra venstre: Markus Aasmul, David Svennevik, Stephen Refsnes og Tom Roar Madland. Foto: Lars Erik Larsen, Lister24

Har trolig bygget verdens største sprettert

Vennegjengen fra Lyngdal har jobbet og skrudd i tre uker med ett mål for øye: Å sette Guinness-rekord for verdens største sprettert.

– Guinness må jo bare godkjenne dette. Vi har fulgt alle regler og retningslinjer til punkt og prikke, så vi er rimelig sikre på at rekorden blir offisiell, sier Markus Aasmul (17) til VG.

Sammen med kompisene Stephen Refsnes (23), Tom Roar Madlan (22), Benjamin Rasmussen (18), David Svennevik (22) og Oskar Hove (17) har han jobbet målrettet de siste tre ukene for å få opp det som skal være verdens største sprettert.

Det var Lister24 som først omtalte saken.

Lørdag ble rekordforsøket offisielt gjennomført, og guttene kunne da stolt vise frem en 4,56 meter høy sprettert laget av kryssfinerplater.

– Den nåværende rekorden er på 1,5 meter, så vi slo jo den med glans, sier Refsnes.

Venter i spenning

For at en rekord skal bli offisielt godkjent av Guinness, må den oppfylle flere kriterier. Blant annet må uavhengige vitner være til stede og skrive under på at de har sett rekorden, og den må dokumenteres med bilder og video.

Høyden på spretterten ble målt ved hjelp av en landmåler fra Sandnes. Svaret fra Guinness forventes å komme i løpet av neste uke.

– Vi er optimistiske. Jeg tror hele gjengen vil bli skuffet og småirritert dersom de ikke godkjenner den, sier Aasmul.

BALL I LUFTA: Markus Aasmul testet sprettertens skyteevne ved hjelp av en treningsball. Foto: Lars Erik Larsen, Lister24

Skjøt med treningsball

Lørdag fikk gjengen testet ut spretterten ved å skyte ut en treningsball på Lyngdal Stadion. Ifølge Aasmul fløy ballen 13 meter før den traff bakken.

– Det er ikke akkurat en sprettert som er lagd for å skyte med. Verdensrekorden for det er 109 meter, så den kommer vi nok ikke til å slå med det første, sier han.

Refsnes forteller at de først og fremst gjorde dette fordi de liker utfordringer, og fordi de liker å bygge konstruksjoner av treverk.

De seks kompisene er dessuten aktive på YouTube, og planen er å lage video av rekordforsøket. Fra før har de blant annet laget en 35 meter lang vannsklie, og en tre meter stor fotball.

Det er imidlertid spretterten som blir guttenes første verdensrekord, dersom den nå godkjennes av Guinness.

– Da skal vi feire, sier Aasmul.

Vil sette flere verdensrekorder

Godkjent eller ei – Lyngdal-gjengen har ingen planer om å gi seg med rekordforsøkene med det første.

Jo flere, jo bedre, ifølge dem selv.

– Det hele startet med at vi var inne på Guinness sine nettsider og så på ulike rekorder. Vi søkte da om å få ta fire ulike rekorder, men det var bare spretterten som ble godkjent, så da startet vi med den. Men vi håper å få godkjent så mange som mulig senere, sier Aasmul.

– Er målet å sette verdensrekord i antall verdensrekorder?

– Det har vi ikke tenkt på, men det hadde vært gøy! Jeg tror den nåværende rekordinnehaveren har veldig mange rekorder, så vi trenger nok litt tid.

Publisert: 05.10.19 kl. 21:48







