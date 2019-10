TUNNELKRAV: Abid Raja (til høyre) og Alfred Bjørlo (nummer to fra høyre) har full lokal støtte til å slå skipstunnel i bordet til regjeringen. Her fra Kjøde i Selje, hvor den nordlige tunnelåpningen etter planen skal komme. Foto: Tore Kristiansen

Venstres valgvinnere krever skipstunnel

STAD (VG) De greide det ingen andre Venstre-politikere klarte: å bli ordførere. Nå går Lena Landsverk Sande og Alfred Bjørlo sammen med Abid Raja for å presse egen regjering for å få skipstunnel.

Nå nettopp







– Vi krever skipstunnel. Klimavennlig sjøtransport blir en av de viktigste transportårene i fremtiden: Vi må få trafikk over fra sjø til vann, sier den største Venstre-vinneren av alle, Alfred Bjørlo.

Venstre slet med et valgresultat under sperregrensen (3,9 prosent) på riksplan ved kommunevalget i september. Men her oppe på nordvestlandet finner vi noen som tok gull: De fem kommunene i landet, hvor Venstre gjorde det best:

Vinneren, Alfred Bjørlos Venstre, fikk hele 36,2 prosent oppslutning i sammenslåtte Stad kommune, hvor han skal være ordfører de neste fire årene.

Se Kystverkets video av Stadtunnelen her:

Bjørlos kommune Eid, hvor han har vært ordfører de siste fire årene, slås sammen med Selje fra nyttår.

Han sier han er skuffet over at tunnelen ikke ble gitt penger i regjeringens statsbudsjett som ble lagt frem mandag.

– Ja, dette er et veldig viktig prosjekt, som Venstre må sørge for at blir prioritert: i Nasjonal transportplan ligger det en haug med veiprosjekter, og bare ett sjøprosjekt; Stadtunnelen. Den vil kunne bidra til vekst på Vestlandet, som vi trenger, sier Bjørlo og legger til:

– Fra sjø til vann

Venstre fikk to ordførere i Norge etter valget: Lena Landsverk Sande var den andre. Hun ble gjenvalgt som ordfører i nabokommunen Vanylven etter at partiet fikk 21,4 prosent.

Sande er helt enig med Bjørlo.

– Mitt innspill til Abid og finanskomiteen på Stortinget er klart: De må levere midler til oppstart av Stad Skipstunnel senest i neste statsbudsjett, sier Sande.

I nabokommunen til Eid; Bremanger, fikk Venstre 20,7 prosent oppslutning ved valget. Partiets ordførerkandidat Svein Olav Senneset ble ikke ordfører, men fikk plass i formannskapet. Han stiller seg 100 prosent bak kravet om penger til tunnel.

– Venstre og resten av regjeringen må bevilge penger til skipstunnelen, sier han.

4. og 5. plass

Gunhild Berge Stangs Venstre i Fjaler greide 20,4 prosent ved valget som ga 4.-plass på Venstretoppen.

– Skipstrafikken er en av våre viktigste næringer og tunnelen vil gi trygghet innenfor utrygt hav, sier hun.

Også i Askvoll gjorde det Venstre skarpt, med 19 prosent oppslutning, som ga 5. plass. Venstres varaordfører Gunnar Osland er klar:

– Jeg støtter fullt ut initiativet om at Venstre og regjeringen må levere tunnel-midler.

De er oppgitt over at Stad-tunnelen har havnet i en kø av samferdselsprosjekter, som venter på godkjenningsstempel og penger.

Abid Raja var torsdag på besøk og lover å gripe saken.

– Dette prosjektet er for viktig til ikke å bli prioritert. Vi var fire partier som spikret Nasjonal Transportplan og fikk på plass Stad-tunnelen, inkludert Frps Ketil Solvik Olsen. Nå må vi stå sammen for å gi denne delen av landet et løft. Kystverket har kuttet kostnadene til 2,7 milliarder kroner og det er god kostnadskontroll. Jeg skal gjøre mitt for å presse på, sier Raja, som er på besøk på Stad.

– Verdenssensasjon

– Vi har vært en ledende sjøfartsnasjon siden vikingtiden frem til i dag. Med denne tunnelen tar vi enda et skritt i riktig retning og befeste vår posisjonen. Vi går foran og viser vei:

– Den kan bli en verdenssensasjon, som folk vil komme å se. Atlanterhavsveien var det også mange som var kritiske til. Men det har vist seg å være en suksess. Det blir også denne tunnelen, sier han.

– Hurtigruten er imot og sier de ikke vil bruke den?

– Det er mange flere aktører som ønsker prosjektet realisert. En enkeltaktør bør ikke kunne blokkere et prosjekt som vil være utstillingsvindu for hele Norge. Og jeg tror nok hurtigruta vil komme på bedre tanker når tunnelen først er der.

Han viser til at Stad skipstunnel i Nasjonal transportplan (2018-2029) nå er kostnadsberegnet til 2,7 milliarder kroner, 200 millioner mindre enn det prisjusterte utgangspunktet.

– Reguleringsplanen er i boks og alt er klart. Her er det bare å satse.

Får Frp-støtte

Stad-prosjektet fremholder at det er skip på opp mot størrelse med de største hurtigruteskipene, fiskebåter, brønnbåter, fôrbåter, servicebåter og mindre containerfartøy.

– Alle næringene her vest er 100 prosent enige. Tunnelen må bare komme. Vi har ventet og venter, sier kommunikasjonsdirektør Olav Steimler i Ervik Havfisk.

– Vi representerer en stor fiskenæring, som vokser ikke minst på grunn av oppdrett. Det har vært så mange episoder på Stadhavet: Tunnelen vil gi mye større sikkerhet og er en meget klimavennlig løsning, sier han.

Vi treffer dem på Kjøde i Selje, hvor den nordlige tunnelåpningen etter planen skal komme. Tunnelen skal bli 1,7 kilometer lang, 37 meter høyt og 26,5 meter bred.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) henviser til deres talsperson på Stortinget å svare: Morten Stordalen.

Han er enig med Vestlands-Venstre.

– Jeg var selv med på arbeidet med Nasjonal transportplan. Nå er kostnadene kuttet, det er veldig bra. Jeg forventer at Stad-tunnelen gjennomføres og at vi vil se det i statsbudsjettet neste høst. Det må bli slutt på utsettelsene. Vi trenger ikke flere utredninger. Jeg tror folk kan føle seg trygg på at det prosjektet blir prioritert, sier Frperen fra Vestfold.

Publisert: 11.10.19 kl. 15:37







Mer om