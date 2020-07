UNDERSØKER: Politiet gjorde søndag undersøkelser rundt huset. Foto: Trond Reidar Teigen, NTB scanpix

Brann ved huset til Sandefjord-ordfører i natt – etterforskes som mordbrann

Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch kom hjem til flammer og bensinlukt ved huset sitt i natt. – Det er skremmende, og jeg har ikke sovet så godt i natt, sier han til VG.

Brannen ved huset til ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) i Sandefjord natt til søndag, etterforskes nå som mordbrann.

Det bekrefter etterforskningsleder Kari Synnøve Andersen til VG søndag ettermiddag.

– Det er fordi det er helt tydelig brukt mye bensin og det er gjort på natten mens man sover, sier Andersen.

Mordbrann brukes om brannstiftelse som fører til planlagt tap av menneskeliv.

Klokken 01.46 fikk politiet melding om at noen hadde forsøkt å tenne på noe mellom en garasje og et hus i Sandefjord. De rykket raskt ut til huset, som tilhører Høyre-politiker og ordfører Bjørn Ole Gleditsch.

UTRYKNING: Politi og brannvesen rykket ut til ordførerens adresse i Sandefjord i natt, etter melding om at det brant ved huset. Foto: Geir Eriksen

– Vi fikk melding om at det brant litt, og at melder hadde klart å slukke brannen selv. Vi mener huset er forsøkt påtent, sa politiet søndag morgen.

– VI har hatt noen avhør av fornærmende og taxisjåføren som kjørte ham hjem. Vi er også godt i gang med rundspørring av naboer, sier Andersen.

De har foreløpig ikke noen mistenkte i saken, oppfordrer folk til å ta kontakt hvis de har opplysninger som er relevante.

Så flammer og luktet bensin

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch forteller til VG at han kom hjem i drosje mellom klokken 01.30 og 02.00 natt til søndag. Da han satt i drosjen, så han at det brant mellom garasjen og huset.

SKREMMENDE: Ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch, klarte selv å slukke brannen da han kom hjem i natt. Foto: Roger Neumann / VG

– Vi kjente at det luktet bensin, så vi ringte politiet med en gang, og de kom raskt, forteller han.

Ordføreren fikk selv slukket brannen, og han forteller at det ser ut til at gjerningspersonen eller -personene har helt bensin oppetter veggen og langs bakken.

– Det er sot oppover hele veggen, og det lukter fortsatt bensin i kjelleren, sier han.

Han forteller at brannvesenet fortalte han at om huset ikke var bygd på den måten det er bygd på, kunne situasjonen blitt langt mer dramatisk.

Det var ingen personer i huset da brannen startet, men det var en hund innendørs.

– Skremmende

Gleditsch sier at han tidligere har vært utsatt for hærverk, men aldri noe i den skalaen som brannen i natt. Han erkjenner at det er en skremmende opplevelse.

– Det er skremmende. Jeg føler litt på det, og jeg har ikke sovet så godt i natt, sier han.

Han vet heller ikke hvem som kan stå bak, og er også redd for at gjerningspersonen eller -gjerningspersonene kan prøve seg på ny.

– Det er selvfølgelig alltid noen politiske saker som folk kan reagere på, men jeg har ingen åpenbare personer i tankene, sier han.

Han supplerer:

– Jeg tenker at det er helt uakseptabelt. Vi politikere blir jo utsatt for ulike ting, men jeg synes det er trist for demokratiet vårt at man skal gå så langt som dette. Det er klart at dette ikke er noe rekrutteringsoppslag for fremtidige politikere, sier han.

