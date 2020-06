NI UKER I RETTEN: Ni kvinner har gjennom rettssaken forklart seg om seksuelle overgrep de hevder seg utsatt for av kulturprofilen. Foto: Jørgen Braastad

Kulturprofil dømt til 13 års fengsel for flere voldtekter

Mannen i 50-årene er i Oslo tingrett dømt til 13 år og seks måneders fengsel. Han anket umiddelbart dommen.

Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

I tillegg må han betale erstatning til kvinnene på til sammen én million kroner.

Han er funnet skyldig i seks voldtekter til samleie, tre voldtekter til seksuell omgang, samt ett tilfelle av seksuell omgang med en mindreårig.

Aktoratet hadde på forhånd bedt om 14 års fengsel for kulturprofilen.

– Påtalemyndigheten er tilfreds med at retten har fulgt vår bevisvurdering. Vi er fornøyd med dommen, sier statsadvokat Trude Antonsen til VG etter at dommen er avsagt.

Forsvarer Elisabeth Myhre sier til VG at han anker dommen.

– Det er en dom på mange sider og som i sin begrunnelse umiddelbart kan gi inntrykk av å være grundig. Dog merker man seg at sentrale bevis ikke er nevnt slik som kreves av en dom, sier hun.

Mannen er opprørt fordi han opplever at dommen bærer preg av forhåndsdømming.

– Jeg er skuffet over at sentrale bevis ikke er omtalt i dommen og kjenner på et sterkt behov for at offentligheten skal få bedre innsyn i saken. Dommen er en påkjenning og jeg trenger tid på å fordøye det som nå er kommet, sier han til VG.

OSLO TINGRETT: Mannens forsvarer Elisabeth Myhre under rettssaken i januar. Foto: Jørgen Braastad

Var i en maktposisjon

I tillegg til å ha hatt en sentral rolle i Oslos uteliv, har mannen hatt lederstillinger i ulike deler av medie- og kulturlivet.

Kvinnene har anklaget ham for å ha hatt samleie eller utført seksuelle handlinger med dem mens de var ute av stand til å motsette seg dette – enten fordi de var beruset eller sov.

Hendelsene skal ha funnet sted i tidsrommet 2005 til 2014.

Retten mener det er skjerpende at overgrepene er begått over et langt tidsrom. De peker også på at:

Flere av de fornærmede hadde en fortrolig relasjon til mannen, og at han grovt misbrukte deres tillit til ham

Han var langt eldre enn dem og var i en maktposisjon

Han ga dem alkohol eller MDMA før han forgrep seg på dem

Han forvirret eller villedet dem ved å oppføre seg helt uanfektet etter overgrepene

Det fremgår også av dommen at flere av kvinnene sliter med store psykiske ettervirkninger av voldtekten.

les også Tekstmeldinger i kulturprofil-saken: «Var altfor ung til å skjønne det»

– Jentene er blitt hørt

Advokat Marte Svarstad Brodtkorb koordinerende bistandsadvokat og en av flere bistandsadvokater i saken. Hun har ikke snakket med sin klient når VG ringer henne.

– Dommen er grundig. Jentene er blitt hørt. Og det er bra, svarer hun på spørsmålet om hvordan hun stiller seg til dommen.

– Det som er viktig er at jentene er blitt hørt selv om det har gått lang tid fra episodene skjedde til de gikk til politiet. Der er dommen tydelig på at sånn er det ofte i overgrepssaker. De som utsettes for overgrep trenger tid på å modnes til å politianmelde og ta det opprøret. Den viser også at de blir trodd når de kommer i retten, og det er viktig, sier Brodtkorb.

les også Overgrepstiltalt kulturprofil i retten: – Behov for å finne en norsk Harvey Weinstein

Basert på forklaringer

VG har i ni uker fulgt rettssaken i Oslo tingrett.

Fordi det ikke har vært noen håndfaste bevis i form av biologiske spor eller vitner, er dommen basert på kvinnenes forklaringer.

Mannen har nektet straffskyld for alle anklagene, fordi han mener den seksuelle omgangen har vært frivillig.

Han hevder seg utsatt for en svertekampanje og mener de fornærmede kvinnene er motivert av hevn og sjalusi.

Tekstmeldinger sentralt i retten

Forsvarer Elisabeth Myhre har lagt vekt på at kvinnene snakket sammen før de gikk til politiet, og at de har såkalte falske minner.

I tillegg er tusenvis av tekstmeldinger mellom mannen og de fornærmede lagt frem i retten. Meldingene viser hvordan flere av dem fortsatte å holde kontakt med ham etter at overgrepene skal ha funnet sted.

Statsadvokat Trude Antonsen har tidligere sagt til VG at det ikke har fremkommet opplysninger som dokumenterer at noen har forklart seg falskt for politiet, eller ønsker å samkjøre forklaringene sine.

Publisert: 26.06.20 kl. 10:18 Oppdatert: 26.06.20 kl. 10:42

Les også

Fra andre aviser