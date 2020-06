KONTORSJEF: Nikolai Astrup (H) er kommunal- og moderniseringsminister, med politisk ansvar for Statsbygg som for tiden moderniserer mange av statens arbeidsplasser og kontorer. Foto: Krister Sørbø, VG

Astrup: Sikker på økt bruk av statlig hjemmekontor

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) er sikker på at statlige ansatte vil tilbringe mer tid på hjemmekontor også etter coronaen. Han leter etter balansen mellom bruk av hjemmekontor og arbeidsplass.

Kontor-fremtiden for tusenvis av statlige ansatte er i spill. Mens det pågikk en heftig kamp mellom tilhengerne av cellekontorer og kontorlandskap, sendte coronakrisen svært mange ansatte hjem for å jobbe der.

Kommunal- og moderniseringsministeren er opptatt av at de som hadde positive erfaringer med hjemmekontor kan få videreføre dette i kombinasjon med jobbing på arbeidsplassen.

– Jeg er sikker på at vi vil se økt bruk av hjemmekontor i årene som kommer. Erfaringene fra de siste månedene er at hjemmekontor fungerer godt for veldig mange. For enkelte kan det likevel være uheldig å ikke treffe kolleger og være en del av det fysiske arbeidsmiljøet. Derfor er det viktig å finne en god balanse mellom hjemmekontor og oppmøte på arbeidsplassen, skriver Astrup i en e-post til VG.

VANT MED VIDEOMØTER: Nikolai Astrup la frem innovasjonsmeldingen i moderne Startuplabs lokaler i Forskningsparken i Oslo tirsdag. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Han vil være varsom med å overstyre statlige virksomheters kontor-strategi. Astrup minner også om at smittefaren ennå ikke er over.

– Bruken av hjemmekontorløsninger må de enkelte statlige virksomhetene selv vurdere, med utgangspunkt i sine arbeidsoppgaver, egen arbeidsplass og egne ansatte. I denne vurderingen må en også ta hensyn til hvordan smitten utvikler seg og hvor mange som kan bruke kollektivtransport til og fra arbeidsplassen. Virksomhetene må involvere de ansatte og deres tillitsvalgte i dette arbeidet, vektlegger moderniseringsministeren.

Studie: Økt risiko ved hjemmekontor

De siste dagene har Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) lagt frem studier som griper rett inn i den pågående vurderingen av om staten i hovedsak bør bruke kontorlandskap eller cellekontorer i moderniseringen av lokaliteter.

en studie konkluderer Stami med at delte og åpne kontorløsninger øker risikoen vesentlig for uførepensjonering.

I en annen studie viser Stamis forskere at ansatte som jobber i delte og åpne kontorløsninger har økt risiko for helseplager og sykefravær.

Tidligere har regjeringen bestemt at kontorer i fremtidige statlige byggeprosjekter ikke skal overstige 23 kvadratmeter bruttoareal (BTA) per ansatt, noe som trolig vil medføre overgang fra cellekontorer til kontorlandskap for mange.

Forskningen på bruk av hjemmekontorer, er foreløpig liten. Men kritiske røster har blant annet problematisert uklart arbeidsmiljø-ansvar og isolasjon fra kolleger.

– Forskning på arbeidsplassløsninger gir ikke entydige svar på hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Det er også slik at forskningen på feltet, som forskning på en rekke områder, har utfordringer knyttet til metodebruk som gjør at det er knyttet en del usikkerhet til funnene, presiserer Astrup.

Statsbygg med sentral rolle

Han og departementet har gitt Statsbygg i samarbeid med aktuelle fagmyndigheter i oppdrag å gjennomgå forskningen i utviklingen av arbeidsplassløsninger i staten. De skal også finne løsninger som reduserer smittefare ved pandemi og innhente data om forholdet mellom sykefravær og arbeid i kontorlandskap/delte kontorløsninger.

– Statsbygg skal analysere data og oppsummere funn knyttet til sammenhengen mellom sykefravær og aktivitetsbaserte arbeidsplasser (kontorlandskap/delte kontorløsninger), skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en e-post til VG.

Fleksibilitet

Statsråd Nikolai Astrup mener mye av løsningen for statens del ligger i å ha en fleksibel tilnærming.

– Coronakrisen har gjort at mange av oss har lært oss å jobbe på nye måter, og jeg er sikker på at disse erfaringene tvinger fram nye og mer fleksible måter å jobbe på i fremtiden. Utgangspunktet må være at staten skal være et trygt sted å jobbe. Statlige virksomheter er forskjellige, og jeg tror ikke vi allerede nå skal hevde at vi har fasiten, erkjenner Astrup.

Selv har han i likhet med mange av sine statsrådskolleger jobbet en god del hjemme de siste månedene. Spesielt da skole og barnehage var stengt, tok ministeren ansvar for både stat, kommuner og egen familie hjemmefra.

– Den største endringen har kanskje vært at jeg ikke har fått dra rundt i landet for å snakke med folk der de er, avslutter Astrup som også er statsråd for landets 356 kommuner og 11 fylkeskommuner.

