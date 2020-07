I CATERINGBRANSJEN: Kenneth Lipski (innfelt) driver et cateringfirma med to faste ansatte og åtte tilkallingsvikarer. Under coronakrisen har både han og hans ansatte vært ute i permisjon. Han har ventet i månedsvis på dagpengene han har krav på. Foto: Vidar Ruud / Privat (innfelt)

Har ventet i fire måneder på coronadagpenger: – Absolutt på bristepunktet

Kenneth Lipski mener han må ha vært en av de første som søkte om dagpenger da han sendte inn søknaden allerede 12. mars. Vinter har blitt til sommer, men i juli venter han fremdeles.

Da Kenneth Lipski fra Sandefjord sendte inn sin søknad, var han fremdeles både student, tilkallingsvikar og drev et eget firma. Han forteller at NAV krevde at noen av søknadsskjemaene måtte sendes inn med papirpost.

Han frykter at postsøknadene, deriblant hans egen, har havnet bakerst i bunken. Selv om han søkte om dagpenger så fort det var mulig, har han fire måneder senere fremdeles ikke fått saken behandlet.

Torsdag opplyste NAV om at de som har søkt dagpenger etter å ha blitt corona-permitterte, nok en gang kan vente seg enda lengre ventetid. Nestleder Marie Sneve Martinussen i Rødt kalte nyheten et løftebrudd i et intervju torsdag.

Nedslående nyhet

Den etter hvert svært lange behandlingstiden mener dagpengesøker Kenneth Lipski absolutt ikke er god nok.

– Det var som å bli slått rett ned i bakken igjen. Fram til nå har jeg klart med på finurlige måter, og fått betalt regningene mine, men nå er jeg absolutt på bristepunktet.

– Jeg klandrer ingen enkeltpersoner i NAV, men jeg synes systemet er galt, sier han.

Lipskis firma driver med utleie av selskapslokaler og catering. I hans bransje var det ikke krav om å stenge ned, men de kunne maks ha fem gjester i et rom. Da er det ikke enkelt å leie ut selskapslokaler, påpeker han.

– I år skulle vi endelig ta igjen det tapte i firmaet og endelig gå i pluss, forteller han.

Bekymringsfull tid

I 96 dager var Jeanette Wagelid permittert fra jobben på et klatresenter i Stjørdal. Nå er hun tilbake i jobb, men merker fortsatt ringvirkninger av permisjonstiden i privatøkonomien.

– Jeg har vært nødt til å tømme både sparekonto og kredittkortet for å komme meg gjennom denne perioden. Lønningene jeg har fått nå som jeg er tilbake i jobb, har gått til å betale ned kreditten, forteller hun.

– Å ikke vite hvordan man skal klare seg er en stor psykologisk påkjenning.

Wagelid sier hun ikke ønsker å sutre over situasjonen coronaviruset har satt samfunnet i, men at fakta om håndteringen må komme frem.

– Vi er heldige her sammenlignet med mange andre land, men det er klart at å klare seg økonomisk på så lite setter hus og hjem under enormt press, sier hun.

STRESSENDE: Jeanette Wagelid forteller at hun de første par ukene etter permitteringen slet med hodepine og dårlig nattesøvn. Da var det mer av bekymring for «hvilken ende ting skulle ta» enn for sin personlige økonomi, sier hun. Foto: Privat

Fra NAV har Wagelid fremdeles ikke fått noe svar på hvorfor behandlingen har tatt så lang tid. Hun opplyser at hun leverte et av meldekortene sine sent, og hevder hun fikk beskjed av NAV at det ikke nødvendigvis var mulig å rette opp i.

– Jeg forstår at det er mitt ansvar å levere i tide, men jeg synes de har vært frustrerende lite behjelpelige når vi alle er i en så stressende periode. Nå er jeg tilbake i jobb. Da har jeg ikke tid til å vente i 40 minutter for å komme gjennom på ei telefonlinje som kun har åpent i arbeidstiden.

Dilemma for selvstendig næringsdrivende

– Systemet er lagt opp slik at man blir belønnet før kreativ timeføring, mener Robort Kristensen.

Robort Kristensen er selvstendig næringsdrivende, og driver en spesialbutikk i Stavanger. Han er frustrert over at retten til dagpenger faller bort om han fører for mange timer, selv om de fleste av disse ifølge han selv ikke er inntektsgivende arbeid.

Torsdag fikk han innvilget dagpenger, og NAV har beregnet arbeidstiden hans til 37,5 timer. Det er mindre enn hva Kristensen pleier å jobbe,

– Fører jeg opp flere timer enn de har beregnet, mister jeg retten til dagpenger. Sånn sett blir jeg straffet for å være ærlig.

LEVER AV LADING: Robort Kristensen driver butikken Elbilhjelpen.n, som selger ladeutstyr til elbiler i hele Rogaland. Kundene er både privatpersoner og el-bedrifter, sier han. Foto: Privat

Problemet, forteller han, er at han nå må forsøke å jobbe minst mulig samtidig som han skal betjene kunder. Uavhengig av hvor mange timer han legger ned er lønnsuttaket det samme.

Omsetningen ble halvert da landet stengte ned, og Kristensen jobber for tiden i 20 prosent stilling. Det tilsvarer en månedslønn på 10.000 kroner før skatt. I tillegg har han mottatt lønnskompensasjon på cirka 6000 fra NAV.

– En må være rimelig nøysom for at ting skal gå rundt, sier Kristensen.

Han uttrykker forståelse for at reglene har sine begrunnelser, men mener de er dårlig tilpasset selvstendig næringsdrivende. Mye vil uansett omsetning gå med på administrativt arbeid og innrapportering, mener han.

– Det kan være fristende å kun føre opp timer for inntektsgivende arbeid, og på den måten får mer dagpenger, men slik kreativitet burde ikke være nødvendig. Reglene er nok tilpasset vanlige arbeidstagere, ikke selvstendig næringsdrivende.

Vil ikke kommentere enkeltsaker

VG ikke lyktes å komme i kontakt med NAV om denne saken. Direktoratet skriver følgende på sine hjemmesider:

«Vi har ikke mulighet til å kommentere enkeltsaker om dagpenger, sykepenger og omsorgspenger. Dette skyldes korona-situasjonen. Nå bruker vi all vår kapasitet til å behandle søknader og sørge for at folk få pengene de har krav på så raskt som mulig.»

Publisert: 05.07.20 kl. 08:05

