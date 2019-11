Sykdomsutbruddet på Askøy skyldtes trolig smitte fra dyr i høydebassenget på Øvre Kleppe. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Fylkesmannen frikjenner helsevesenet etter at gutt (1) døde i drikkevannsskandalen

Fylkesmannen i Vestland mener at den ett år gamle gutten som døde under drikkevannsskandalen på Askøy i sommer, fikk forsvarlig helsehjelp.

NTB

Det er konklusjonen etter at Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med helsevesenet, skriver Bergensavisen.

Her kommer det fram at Fylkesmannen mener at både fastlegekontoret der barnet først var til hastetime, Askøy legevakt og Haukeland universitetssjukehus ga forsvarlig helsehjelp.

Fylkeslegen påpeker i avgjørelsen at enkelte sykdomsbilder utvikler seg snikende før det kan bli akutt og svært alvorlig.

Familiens bistandsadvokat Kjetil Andre Ottesen sier at han vil gå gjennom avgjørelsen med guttens familie før han uttaler seg om konklusjonen.

Over 2.000 mennesker på Askøy ble i sommer syke etter å ha fått i seg E. coli-bakterier gjennom drikkevannet. Analysene viser at smitten trolig skyldtes avføring fra dyr i høydebassenget på Øvre Kleppe.

Publisert: 05.11.19 kl. 15:43







