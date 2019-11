EKS-MESTER: Hans Sverre Sjøvold var politimester i Oslo politidistrikt frem til mars i år. Da ble han sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Foto: Trond Solberg

PST-sjefen avhørt om ulovlig oppbevaring av våpen

Spesialenheten for politisaker bekrefter at de har hatt PST-sjef Hans Sverre Sjøvold inne til avhør.

– Vi har gjennomført et avhør av Sjøvold og fortsetter nå etterforskningen av saken, sier etterforskningsleder Kari-Anne Hille Valla i Spesialenheten til VG.

De jobber nå videre for å innhente ytterligere opplysninger, ifølge Valla.

Hun vil ikke kommentere hvorvidt Sjøvold nå er formelt siktet for lovbrudd, og i så fall for hva.

Avhøret ble gjennomført sist fredag. VG har ikke oppnådd kontakt med Erling O. Lyngtveit, som er forsvareren til Sjøvold i saken.

Etterforsker tjenestefeil

Spesialenheten etterforsker PST-sjefen etter straffelovens paragrafer om såkalt tjenestefeil, samt for brudd på våpenloven.

Advokat Lyngtveit har overfor VG anført at dette ikke dreier seg om tjenestefeil, fordi Sjøvolds befatning med våpnene har vært som privatperson.

ETTERFORSKNINGSLEDER: Kari-Anne Hille Valla leder etterforskningen mot PST-sjef Hans Sverre Sjøvold. Foto: Tore Kristiansen

Full etterforskning

Spesialenheten åpnet full etterforskning mot PST-sjefen 1. november etter at VG to dager i forveien avslørte at Sjøvold gjennom flere år hadde oppbevart minst to håndvåpen ulovlig.

Våpnene ble tatt i mot av en enke etter hennes manns død i 2008. Sjøvold og mannen var medlem i samme Odd Fellow-losje.

– Dette ble håndtert som en ren vennetjeneste. Disse våpnene var lovlig låst ned og ble liggende helt til amnestiet kom. Det var egentlig det som skjedde, har Sjøvold uttalt til VG.

Motstrid

Sjøvold oppbevarte ikke våpnene hjemme hos seg selv, og har nektet å opplyse hvor våpnene var i de aktuelle årene.

Han hevder de ble innlevert i forbindelse med et våpenamnesti.

Dette er opplysninger som har blitt bestridt av politiinspektør Audun Kristiansen.

Han ledet tidligere forvaltningsavdelingen i Oslo politidistrikt og var således våpenkontorets øverste sjef, samtidig som Sjøvold da var politimester i samme politidistrikt.

Kristiansen peker ut at våpnene ble innlevert i 2015 eller 2016, noe som i så fall er tidligere enn det eneste aktuelle våpenamnestiet i 2017.

ADVOKAT: Erling O. Lyngtveit er advokaten som Hans Sverre Sjøvold har engasjert mens han er under etterforskning av Spesialenheten. Foto: Tor Erik H. Mathiesen

– Betydning for etterforskningen

Valla i Spesialenheten har gjentatte ganger avvist å svare på om tidspunktet for når våpnene ble levert inn til våpenkontoret i Oslo politidistrikt er et tema for etterforskningen.

VG har bedt Oslo politidistrikt om innsyn i kvitteringen for innleveringen av våpnene for å bringe klarhet i dette.

Det har Oslo politidistrikt avslått – fordi de mener det er relevant for etterforskningen.

– Dette er opplysninger som er av betydning for etterforskningen hos Spesialenheten og kan følgelig heller ikke besvares på nåværende tidspunkt, skriver politiinspektør Hanne Fauske.

Publisert: 18.11.19 kl. 15:35

